Estate in città: 5 idee di outfit da copiare

Lasciati alle spalle i tre mesi di vacanza dei tempi della scuola, buona parte dell’estate siamo ormai abituate a passarla a casa, lontano da mare, montagna e luoghi di villeggiatura. Ma quale outfit indossare in città?

In generale, meglio distinguere il look urbano da quello vacanziero, scegliendo abiti leggermente più “formali”, intesi come strutturati e dalle lunghezze più generose, ovviamente sempre freschi e morbidi. Via libera al colore e ai tessuti naturali, e a scarpe semi aperte per unire praticità al conforti.

5 outfit per l’estate in città

Il vestito floreale è sempre un’ottima idea in estate, soprattutto se ampio e dalla lunghezza midi. Quando non sai cosa metterti, lui risolve l’outfit: per la città, ideale abbinarlo a espadrillas o sneakers in tela, e a borse o zaini in cuoio.

In estate è possibile non rinunciare al completo grazie al ritorno in auge dei bermuda: con la giacca abbinata o a contrasto creano un outfit elegante e perfetto anche per l’ufficio. I colori pastello sono quelli della stagione, ma anche il color block è perfetto per stemperare il look.

Il total white è sempre un’ottima idea in estate: per un outfit da città si può optare per jeans ampi, crop top e sneaker. Non possono mancare gioielli maxi o mini color oro.

La gonna midi è cittadina per vocazione: che sia a ruota, di jeans o a sottoveste, la più cool stagione, è sempre top abbinata a una t-shirt. Il look è perfetto dal mattino alla sera, anche per il lavoro. Le scarpe ideali sono sneaker oppure zeppe di corda o sandali con tacco medio e spesso.

I pantapalazzo, la salvezza di chi non vuole scoprire le gambe ma sopravvivere al caldo estivo. In lino poi sono ancora più freschi e leggeri, e si abbinano benissimo con magliette, canottiere (magari in seta) o top colorati e floreali con le maniche a sbuffo. Perfetti con le scarpe flat.