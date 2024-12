Per pranzo prepara questa lasagna in bianco con funghi e salsiccia, sarà un successone

La lasagna bianca con funghi e salsiccia piace a tutti. Ecco come prepararla in poche e semplici mosse!

Se non sai come stupire i tuoi ospiti potresti provare questa lasagna bianca con funghi e salsiccia. Un primo piatto senza pomodoro, quindi senza sugo, condito con della besciamella fatta in casa e un condimento che solitamente piace a tutti.

Qualora tra gli invitati dovessero esserci persone che non mangiano carne, opta per la lasagna bianca con funghi porcini vegetariana.

Come preparare una sfiziosa lasagna bianca con funghi e salsiccia, la ricetta

La ricetta della lasagna con funghi e salsiccia è davvero molto semplice. Anche se sei alle prime esperienze in cucina, con questa ricetta vai sul sicuro e stupirai senza dubbio i tuoi amici.

Per preparare questa lasagna dovrai prima cimentarti nella cottura degli ingredienti, dopodiché li andrai ad unire per creare il perfetto condimento della tua lasagna bianca.

Ingredienti

500 gr di sfoglia per lasagne

1 lt di besciamella

300 gr di funghi

300 gr di salsiccia

100 gr di formaggio grattugiato

1 ciuffo di prezzemolo

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

Procedimento