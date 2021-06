Bermuda: come indossarli e quali acquistare

Dopo anni di dominio dei shorts, quest’estate tornano a dettare legge anche i bermuda, ovvero i pantaloni corti sopra il ginocchio usatissimi degli anni ’80 e ’90 e che ora ritornano più cool che mai.

Ne esistono diversi modelli: super aderenti da ciclista (Kim K ne è una grande fan), dal taglio dritto e strutturato, oppure morbidi e ampi, che quasi sembrano una gonna, tutti rigorosamente a vita alta, perfetti per esaltare le forme di tutte le fisicità.

A seconda del colore e soprattutto del materiale possono essere casual, eleganti ma anche formali, infatti esistono tailleur con bermuda che sono il giusto compromesso tra stile e un look fresco, perfetti per l’estate in città.

Bermuda: i più belli e come abbinarli

Che abbiamo in programma di andare al mare o in montagna, oppure di rimanere in città, i bermuda vi accompagneranno per tutta l’estate. Son davvero comodissimi e perfetti anche per chi non ama scoprire troppo le gambe.

Abbiamo selezionato i più belli e versatili da avere subito nel proprio guardaroba: diamo un’occhiata.

Foto Mango

Quelli di jeans come questi di Mango sono i più moda in assoluto per la loro anima street assolutamente rilassata. Meglio ancora se non il bordo sfrangiato, sono perfetti per i look casual: t-shirt bianca, sneakers o ciabatte, cappello alla pescatora sono il loro abbinamento ideale, davvero super easy.

Foto Na-Kd

Bermuda in similpelle, perché no: con una maglietta e le sneakers sono informali, con i sandali con tacchio medio o alto sanno essere formali quanto basta per l’ufficio. Per la sera, devono essere smorzati da qualcosa di luminoso e luccicante.

Foto Benetton

Questi di Benetton sono da avere nel proprio armadio: in cotone freschissimo, dal taglio comodo, con due ampie tasche e un fiocco molto femminile. Insomma, quando col caldo non hai voglia di pensare, cin questi non sbagli mai: maglietta o canottiera, sandali flat e sei pronta.

Foto Max Mara

Un tailleur con bermuda (questo Max Mara) potrebbe risolvere l’outfit per una cerimonia estiva, che sia una laurea o un matrimonio. Davvero chic e divertente.

Foto Mytheresa

Morbidi e fluttuanti, i bermuda di Dolce&Gabbana sono un sogno! Elegantissimi, sono perfetti anche per un’uscita romantica in città o per chi vuole un’alternativa glamorous alle solite gonne al ginocchio. Il color menta pastello poi sta benissimo sia con gli accessori oro che argento.