Centrotavola Shabby Chic per la tavola di Natale: le idee per una tavola perfetta, accogliente ed elegante

Un centrotavola Shabby Chic per la tavola di Natale è perfetto, per creare un’atmosfera accogliente ed elegante.

Il Natale è il momento perfetto per rendere la propria casa più accogliente e magica. Allo scopo, un raffinato centrotavola Shabby Chic potrebbe essere la giusta scelta. La tavola, del resto, è uno degli elementi centrali delle feste. Se amate lo stile Shabby Chic, dal tocco vintage e delicato, un centrotavola che sposa questo stile è ciò che stavate cercando.

Unire eleganza e calore è perfetto per realizzare un’atmosfera intima, che sappia di tradizione e amore. Scopriamo insieme di più sul centrotavola Shabby Chic per la tavola di Natale e le idee per una tavola perfetta, accogliente ed elegante.

Le idee per un centrotavola natalizio Shabby Chic fai-da-te per la cucina



Creare un centrotavola Shabby Chic fai-da-te per la cucina è più semplice di quanto si possa pensare. Si può pensare di dare un tocco accogliente alla tavola natalizia, senza rinunciare all’eleganza. Quando si parla di stile Shabby Chic, si intende l’uso di materiali naturali, dettagli vintage e colori tenui per creare un’atmosfera di famiglia e tradizione. Prima di tutto, ricorrete a una palette di colori neutri come il bianco, l’avorio, il tortora, il rosa cipria, il beige, il verde salvia o il grigio. Insomma, tutte nuance delicate e, tendenzialmente, pastello.



Potreste, poi, ricorrere a delle candele bianche da decorare con piccoli rami di pino, così da avere un effetto raffinato e semplice, oppure dei dettagli di lino o di pizzo. Come centrotavola, anche una vecchia scatola di legno andrebbe benissimo e che potrebbe essere riempita con pigne ed elementi natalizi come nastri, stelle di carta o palline di Natale. Così, contribuirete a creare un’atmosfera perfetta per un Natale accogliente, caldo e stiloso.

Natale a tavola: il centrotavola vintage con fiori e candele Shabby Chic



Quando si parla di Shabby Chic, non possono mancare i fiori. Perché, quindi, non ricorrere a dei fiori secchi da posizionare con delle pigne al centro della tavola, all’interno di una ciotola di legno oppure di un cestino di vimini? Andranno benissimo fiori come la camomilla, la lavanda o le rose. A questi, ovviamente, aggiungete pigne, bacche rosse, palline di Natale e rametti di abete, oltre a un po’ di glitter.



Non possono mancare poi le candele, che possono essere riposte all’interno di vasi di vetro per creare un’atmosfera calda e accogliente. Le candele dovrebbero essere bianche e, all’interno, si potrebbero aggiungere stecche di cannella, pigne e palline di Natale per un mood cozy. Al centro della tavola, potreste posizionare anche una ghirlanda. Infine, ricordate che potreste riempire le pigne di glitter argentati o dorati, mentre le palline di Natale possono essere argento, bianche o oro. All’interno dei vasi di vetro, potreste decidere di aggiungere anche delle luci LED. Scoprite anche l’albero di Natale Shabby Chic e i centrotavola natalizi da comprare online.