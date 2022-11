Centrotavola natalizi: i più belli e originali per le feste

Se state cercando dei bellissimi centrotavola natalizi da poter acquistare, siete capitate nel posto giusto. Qui troverete idee per dei centrotavola bellissimi ed originali per le feste, che potrete comodamente acquistare online.

Le idee per le decorazioni e gli addobbi per l’abero di Natale sono già presenti in moltissimi negozi; ce ne sono a valanghe e spesso disposti in maniera confusionaria e perciò si fa fatica a scegliere quelli giusti per arredare la casa con stile.

Ecco perché vi veniamo in soccorso con alcuni suggerimenti di acquisto per dei centrotavola natalizi perfetti per creare la giusta atmosfera e decorare la tavola di Natale in maniera impeccabile.

Centrotavola Natalizi con le Pigne: semplici e tradizionali

Foto di Coin

Tradizionale e bellissimo è il centrotavola natalizio con le pigne proposto da Coin.

Si tratta di una delle composizioni natalizie più classiche, che comprende pigne, rami di abete, mele e bacche.

Al centro di questo centrotavola natalizio si trovano 3 piccoli portacandele in vetro che una volta accesi renderanno questo centrotavola davvero fantastico.

Centrotavola natalizi con candele Shabby chic: per creare atmosfera a tavola

Foto di Amazon

Se avete deciso di addobbare la casa con delle bellissime decorazioni di Natale Shabby chic, allora questo centrotavola farà di certo al caso vostro!

Si tratta di un centrotavola Shabby chic che trovate in vendita su Amazon, a forma di ghirlanda natalizia, decorata con campanellini, pigne, bacche glitter e candele.

Il tutto fuso da toni di colore bianchi e beige con qualche spruzzatina di verde. Starà benissimo al centro della tavola!

Centrotavola natalizi moderni: per un tocco chic alla tavola

Foto di Kasanova

Se invece siete alla ricerca di un centrotavola di Natale dal gusto moderno, questa coppa stella di Natale in argento proposta da Kasanova è l’ideale.

La struttura raffigura una stella di Natale, uno dei fiori simbolo della tradizione natalizia.

Potreste anche pensare di creare uno dei bellissimi centrotavola natalizi fai da te arricchendo questa ciotola con della frutta, rami di pino o palline di Natale, per un tocco più personale.

Centrotavola di Natale in legno: perfetti per una tavola rustica

Foto di Amazon

Se amate lo stile country rustico, e le decorazioni natalizie in legno, un centrotavola di questo genere sarà perfetto.

Si tratta di un centrotavola con stelle in legno e candele, disponibile su Amazon.

Le stelle in legno fungono da base alle candele artificiali posizionate su di esse per un effetto davvero rustico ed originale.

Centrotavola natalizi eleganti: per una cena raffinata

Foto di Amazon

Arriviamo dunque ad una soluzione elegante e raffinata per il centrotavola di Natale. Si tratta di due candelieri centrotavola dorati in cristallo, acquistabili su Amazon.

Bellissimi ed estremamente chic, questi portacandele saranno perfetti come centrotavola natalizio per creare un’atmosfera magica durante la cena di Natale.

Centrotavola di Natale in vetro: semplici e bellissimi

Foto di Amazon

Il vetro è sempre un’ottima idea per creare delle decorazioni semplici ed assolutamente raffinate. È il caso di questi bellissimi calici in vetro portacandele di Amazon, che potrete abbellire creando delle bellissime decorazioni natalizie fai da te per la tavola.

Potrete usarli per delle candele galleggianti, o per ospitare palline di natale e rametti di pino e pigne. Insomma in qualunque modo li decorerete saranno dei centrotavola natalizi bellissimi!

Centrotavola di Natale floreali: unici ed originali

Foto di Amazon

Infine, potreste optare per un centrotavola natalizio floreale, per dare un tocco di colore alla tavola.

Questi mini alberelli floreali da tavolo, disponibili su Amazon, saranno perfetti per dei bellissimi centrotavola di Natale.

Sono composti da fiori artificiali come i fiori del cotone, bacche e rami di abete e posizionati su una piccola base di legno a forma di tronco.

Metteteli l’uno di fianco all’altro al centro della tavola imbandita, faranno un vero figurone!

Le idee di acquisto per i centrotavola natalizi di certo non mancano. Scegliete il vostro preferito e correte a comprarlo!