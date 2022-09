Composizioni natalizie: le idee da copiare più originali

A dicembre le nostre case diventano dei regni magici in cui trovano dimora elfi, alberi addobbati, composizioni natalizie e tutto ciò che ricrea la perfetta atmosfera che si respira a Natale.

Se avete già pensato agli addobbi natalizi per l’albero e per la casa non vi resta che studiare gli ultimi ritocchi se avete deciso di organizzare una festa di Natale a casa.

Per rendere la casa ancora più accogliente sotto le feste, inserire qua e la delle composizioni natalizie studiate potrebbe rivelarsi la mossa vincente.

Potreste usarle come centrotavola natalizio oppure semplicemente come decorazione, l’importante è che vi manteniate in linea con il resto degli addobbi.

Vediamo dunque quali sono le composizioni natalizie da cui potreste prendere spunto.

Composizioni Natalizie in vaso di vetro: belle eleganti e d’effetto

Le composizioni natalizie in vaso di vetro sono molto eleganti e davvero semplici da realizzare.

Potrete scegliere il vaso in vetro che più vi piace ma per un effetto davvero chic, uno dalle linee minimali sarà perfetto.

Foto di Pinterest

Ad esempio nella foto che vi poponiamo, un vaso in vetro abbastanza alto ospita dei rami verniciati di bianco con delle palline di Natale appese, non è favoloso?! Facile da copiare e sopratutto sarà perfetto da abbinare a decorazioni natalizie in stile shabby chic.

Foto di Pinterest

Oppure che ne dite di queste composizioni con candele e rametti?! Davvero belle e semplicissime da fare. Vi basterà inserire sul fondo del vaso dei rami di pino, abete o qualche rametto di agrifoglio e posizionarci sopra una candela. In un attimo avrete una composizione veramente raffinata.

Composizioni floreali di Natale: per una decorazione naturale

Le composizioni natalizie floreali sono perfette per chi ama i fiori ovviamente ma anche per chi vuole andare sul sicuro.

Potrete chiedere al vostro fioraio di fiducia di creare una con i vostri fiori e rami preferiti. Occhio però cercate sempre di prediligere fiori di stagione.

Foto di Pinterest

Potreste far realizzare una composizione come questa in foto in cui le rose rosse si alternano a rametti di abete, agrifoglio e ginepro ed al centro è posizionata una candela. Al posto delle rose inoltre potreste anche optare per delle stelle di Natale.

Foto di Pinterest

E invece che ne dite di una composizione come questa in foto? Carinissima e semplice da realizzare senza il bisogno di ricorrere ad un fiorista. Basterà recuperare una scatolina di latta (come quella dei biscotti per intenderci) ed inserire una spugna al suo interno.

A questo punto inserite nella spugna rametti di pino o di abete e qualche fiore del cotone. Questo genere di fiori sono perfetti per il periodo natalizio per il loro aspetto soffice che richiama la neve.

Entrambe saranno perfette anche per essere usate come centrotavola natalizio.

Composizioni natalizie con le candele: per creare l’atmosfera perfetta

Le candele durante il periodo natalizio rendono l’ambiente casalingo davvero magico e caldo. Perciò optare per una composizione natalizia con le candele potrà aiutarvi a ricreare un’atmosfera accogliente.

Volendo, potete anche realizzare voi stesse delle candele natalizie fai da te oppure acquistarne qualcuna già pronta per creare la vostra composizione.

Foto di Pinterest

La composizione nella foto è facile da realizzare e davvero elegante. Vi basterà prendere un vassoio sul quale posizionerete tante candele di diverse altezze e sfumature di colore e qualche pallina di Natale. Il gioco è fatto!

Foto di Pinterest

Oppure se desiderate una composizione più originale, potreste creare qualcosa del genere. Con delle candeline galleggianti, qualche rametto e bacche ed un vasetto di vetro.

Composizioni di Natale con le pigne: perfette per uno stile rustico

Sotto il periodo di festa sono usate moltissimo le decorazioni con le pigne e chi siamo noi per non usarle anche nelle nostre composizioni natalizie?!

Foto di Pinterest

Se avete a disposizione un’alzatina per dolci, potreste creare una composizione natalizia di questo genere. Una volta terminata, sembrerà un albero di natale realizzato con le pigne e qualche rametto di pino.

Foto di Pinterest

Se invece avete una cesta, una ciotola o una cassetta, potete colorare le vostre pigne con dei colori che richiamino quelli scelti per gli addobbi di casa e posizionarle semplicemente nella ciotola scelta. In poco tempo avrete una composizione unica. Se vorrete usarlo come centrotavola, allora per un tocco chic abbinatelo a dei segnaposto natalizi fai da te con le pigne.

Composizioni natalizie con la frutta: belle da vedere e buone da mangiare

Se infine, volete realizzare una composizione natalizia con la frutta, magari per servirla a tavola in maniera originale, potreste realizzare un bellissimo alberello di natale con la frutta di stagione come questo in foro. Vedrete i vostri ospiti ne saranno entusiasti.

Foto di Pinterest

Oppure che ne dite di crearne uno con della frutta come arance o mandarini decorati con i chiodi di garofano come questa? Da usare come centrotavola o per addobbare la casa, in particolare la cucina.

Foto di Pinterest

Su un bel vassoio potreste inserire anche della frutta secca, qualche stecca di cannella, delle pigne e qualche rametto di pino per abbellire il tutto. Il risultato sarà meraviglioso! In alternativa per un tocco ancor più natalizio, potreste realizzare un centrotavola con la frutta brinata.

Avete visto quante bellissime idee per delle composizioni di natale favolose!? Sbizzarritevi nel comporre le decorazioni con quel che più vi piace.