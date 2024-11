Candele natalizie fai-da-te particolari: le idee originali e creative per Natale

Le candele natalizie fai-da-te rappresentano un modo perfetto per aggiungere magia e un tocco di calore a casa, durante le festività di Natale. L’atmosfera è resa ancora più speciale dalla loro accensione. Queste possono essere personalizzate: profumi, forme e colori diversi per tutti i gusti e tutti i tipi di arredamento.

Possono essere un bel regalo per se stessi o per qualcuno a cui si vuole bene. Le candele possono essere utilizzate per decorare la tavola, ma non soltanto. Scopriamo alcune idee originali e creative per Natale, che riguardano le candele natalizie fai-da-te.

Come fare decorazioni con candele natalizie fai-da-te



Ci sono alcune decorazioni con candele natalizie fai-da-te, che possono essere realizzate facilmente in casa. È un’attività divertente e creativa che vede lo spirito del Natale protagonista. Via libera a decorazioni e addobbi natalizi, luci, colori, regali e profumi tipici di questo periodo dell’anno. Realizzare dei lavori fai-da-te con le proprie mani è, senza alcun dubbio, soddisfacente e ci permette di abbellire la nostra abitazione con oggetti personalizzati e originali. Inoltre, si potrebbe trattare di idee regalo gradite ed economiche. Se avete un po’ di manualità e pazienza e creatività e fantasia non vi mancano, dedicatevi alla creazione di bellissime candele natalizie da poter esporre in casa o regalare per Natale.



Creare delle candele fai-da-te non è difficile come può sembrare ed è possibile realizzarle dei colori e profumi che preferite. Versate in un recipiente della sabbia fine e aggiungete sopra delle foglie, distanziandole le une dalle altre. Una volta fatto ciò, versate nuovamente della sabbia sopra le foglie, fino a coprirle completamente e continuate così fino alla fine del recipiente. Successivamente, lasciate riposare il tutto per qualche giorno – poggiando il recipiente sopra un termosifone, per far asciugare l’umidità delle foglie – e, in un pentolino, versate dell’acqua per far sciogliere la cera a bagnomaria.

Non fate bollire l’acqua, ma tenetela a una temperatura di circa 80 gradi. Una volta che la cera sarà completamente sciolta, versatela in un barattolo di vetro e fissate lo stoppino al centro – aiutatevi con uno stecchino di legno, se necessario – aggiungendo, magari, dei fiori secchi – per dare un buon profumo alla candela – da fare aderire ai bordi del barattolo e lasciando, infine, solidificare il tutto.

Candele natalizie particolari e artigianali



Il riciclo creativo è sempre di aiuto in determinati casi e lo è anche questa volta: per realizzare le candele potete, infatti, dare nuova vita ai barattoli delle conserve, che possono essere riciclati e utilizzati come recipienti per le candele fai-da-te. Una volta seguito il procedimento spiegato precedentemente, potete decorare il barattolo come preferite, dipingendolo o aggiungendo nastri colorati.



Potreste, inoltre, ricorrere a degli stampi per candele natalizie, oppure ritagliare delle immagini natalizie e procedere riscaldando un cucchiaio. Con quest’ultimo, ripassate le sagome per farle aderire alla candela in questione aggiungendo, poi, perline, fiocchetti e varie decorazioni con colla a caldo. Siete pronti a dare libero sfogo alla vostra fantasia? Non dimenticate di scoprire anche come riciclare le candele.