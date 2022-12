Come riciclare le candele: istruzioni e idee

Molto spesso quando si utilizzano le candele, accade che rimangono vecchi pezzi di ceri ormai difficili da riutilizzare. Invece, di buttarli, si possono riciclare e creare qualcosa di nuovo, così come si fa con le vecchie tende, oppure i vecchi maglioni o le presine da cucina che non si usano più.

Ecco alcuni consigli utili per dare nuova vita alle candele e delle idee originali per farlo in modo davvero creativo. Che si tratti di realizzare nuove candele o di comporre decorazioni creative e originali.

Sciogliere la cera

Per riciclare efficacemente la candela, qualsiasi sia il progetto da mettere in atto, è necessario recuperarne la cera stessa, sciogliendo ogni rimasuglio in modo semplice e veloce. Se la candela è un cero dal diametro piuttosto importante, come prima cosa si mette in freezer. In questo modo sarà più facile da rompere in pezzi più piccoli.

Rotta la candela in pezzettini, eliminati stoppino ed eventuali parti metalliche, non resta che sciogliere la cera. Si prende un vecchio padellino, un po’ d’acqua e un mestolo di legno per mescolare il tutto. E’ preferibile, qualora fosse possibilità, utilizzare un fornelletto elettrico portatile, per evitare il rischio di far colare la cera sui fornelli di casa.

Creare con la cera

Il passo successivo, una volta sciolta la cera, è scegliere cosa realizzare. In caso si voglia fare un’altra candela, non resta che scegliere un contenitore o uno stampino in cui versare la cera, dopo aver fissato uno stoppino sul fondo dello stesso. In questo caso, si possono realizzare candele di ogni genere e profumazione, magari aggiungendo qualche goccia di olio essenziale profumato, qualche petalo, foglia o dei pezzi di frutta essiccata. A proposito di alimenti e vegetali: per una candela profumata capace di eliminare l’odore di fumo e di frittura, meglio mixare l’arancia e il caffè, magari utilizzando la buccia dell’arancia, tagliata a metà e privata della polpa, come involucro e i chicchi di caffè come decorazione all’interno.

Un’altra idea è quella di realizzare un elemento decorativo originale. Con un po’ di colore, magari ricavato da pezzi di pastelli a cera sciolti, e un pennino (basta anche uno stuzzicadenti lungo) a colpi di cera si possono realizzare splendide decorazioni per qualsiasi oggetto, dalle uova pasquali, ai segnaposti, alle cornici. La cera sciolta, per esempio, può dare un tocco di creatività e di colore in più alle pigne, rendendole l’addobbo natalizio fai da te perfetto per l’albero di Natale.