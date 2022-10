Come riciclare delle vecchie presine da cucina in modo originale: idee da copiare

Ormai va sempre più di moda il riciclo creativo. Tutto può essere utilizzato per diventare altro, è questo il principio. Si possono fare centrotavola, lampade o addobbi per occasioni di vario genere, tutto utilizzando del materiale che prima aveva un’altra funzione. Un esempio possono essere le vecchie presine da cucina. Una volta diventate vecchie e usurate possono essere riutilizzate in modo creativo invece di buttarle.

Il massimo potenziale decorativo ce l’hanno le presine vintage che possono diventare una decorazione da parte, un sottobicchiere o addirittura una tenda. Possono essere utilizzate per ricoprire dei vasetti, o come decorazione per cuscini. Non c’è limite alla fantasia, basta pensare a cosa poter fare e con una buona dose di manualità ecco realizzato un prodotto unico.

Decorazione per la parete

Foto Pinterest

Una delle opzione per le vecchie presine all’uncinetto è quella di utilizzarle come decorazione da appendere, sia sottoforma di quadro in una cornice ma anche appese liberamente alle pareti della cucina o di altre stanze.

Le presine hanno tante diverse forme e colori e donano un tocco di allegria e luminosità all’intero ambiente.

Sottobicchieri colorati

Foto Pinterest

Per le presine dalla forma quadrata o tonda, ovviamente in buono stato, si può pensare di usarle anche come sottobicchieri. Generalmente le presine sono a coppia, quindi saranno di forme e colori diversi, quindi si avrà una tavola variopinta con un tocco di vintage.

Altra idea, è quella di unire una serie di presine e formare una tovaglietta da mettere come sottopiatto. Anche in questo caso difficilmente si troveranno tovagliette uguali ma di sicuro non mancherà il colore e l’originalità.

Tende, cuscini e coperte

Foto Pinterest

Molto di moda è il riciclo creativo delle presine destinato alla creazione di cuscini, coperte e addirittura tende. Quest’ultime possono essere lunghe o corte a seconda dei gusti. Per i cuscini e le coperte, invece, le presine verranno applicate sopra una stoffa oppure unite tra di loro fino a formare un unico pezzo.