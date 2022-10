Pensierini natalizi all'uncinetto: tante idee originali

Sono tante le idee originali da cui poter trarre ispirazione per realizzare dei lavori all’uncinetto che possano essere dei pensieri natalizi e dei regali di Natale fai da te unici.

Siete in cerca di suggerimenti creativi, così da creare dei regali di Natale fai da te all’uncinetto, che saranno l’invidia di tutti? Se siete brave con i lavoretti all’uncinetto, e siete provviste di una buona dose di manualità, pazienza, creatività e fantasia, non vi risulterà certamente difficile dare vita a delle piccole opere d’arte: regali di Natale originali e personalizzati da poter donare a chi amate di più.

I regali personalizzati e fatti a mano sono i pensierini di Natale più apprezzati, in quanto richiedono impegno e tempo da parte della persona che li crea. Inoltre, trattandosi di regali di Natale fatti a mano, sono sicuramente più economici. Idee fai da te per addobbare l’albero di Natale, presine da cucina e tante altre idee originali per dei lavoretti di Natale fai da te e alcuni preziosi e semplici consigli per realizzarli all’uncinetto.

Schemi uncinetto presina angelo per Natale

Foto Pinterest | pinterest.com

Realizzare delle presine con forme particolari potrebbe essere un’idea originale e unica nel suo genere, lavoretti creativi per Natale, come le presine a forma di angelo, sono sicuramente tra i più gettonati.

Vediamo insieme l’occorrente necessario:

Cotone di due colori

Un cerchio dal diametro di 2 cm

Il procedimento da seguire è molto semplice, e verranno utilizzati solo due punti: punto alto e punto basso.

Realizzare il corpo: iniziare con il cotone di un colore e creare una catenella di maglie e chiuderle a cerchio. Primo giro: 3 magli alte, 3 catenelle, da ripetere tre volte. Secondo giro: 7 maglie alte, distribuite in: 2 maglie nell’arco delle catenelle, 3 maglie sulle seguenti 3 maglie alte, 2 maglie alte nell’arco delle catenelle. Terzo giro: 11 maglie alte, distribuite in: 2 maglie nel primo arco delle catenelle, 7 maglie alte nelle 7 maglie consecutiva e 2 maglie alte nell’arco delle catenelle. Quarto giro: 15 maglie alte, distribuite in: sempre 2 maglie nel primo arco delle catenelle, 11 maglie alte nelle 11 maglie consecutiva e 2 maglie alte nell’arco delle catenelle. Quinto giro: ripassare tutto il contorno con un colore diverso a punto basso.

La seconda parte del procedimento riguarda le ali dell’angelo:

Iniziare con il cotone di un colore una catenella di 5 maglie e chiuderle a cerchio. Primo giro: lavorare 14 maglie alte. Secondo giro: lavorare una maglia alta su ogni maglia, aumentando nel giro di 6 maglie. Terzo giro: lavorare una maglia alta su ogni maglia, aumentando nel giro di 8 maglie. Quarto giro: lavorare una maglia alta su ogni maglia, aumentando man mano nel giro di 10 maglie. Quinto giro: ripassare tutto il contorno con un colore diverso a punto basso. Sesto giro: lavorare 3 maglie alte nella prima maglia, saltarne 2, una maglia bassa, saltarne 2, ripetere fino alla fine del giro.

Come ultimo passaggio bisognerà creare la testa dell’angelo:

Rivestire di maglie alte, un cerchio con un diametro di 2 cm. Secondo giro: 3 maglie alte nella prima maglia, saltarne 2, una maglia bassa, saltarne 2. Ripetere fino alla fine del giro.

Presine da cucina fai da te

Foto Pinterest | web.archive.org

Per chi ama cucinare, dei regali di Natale adatti potrebbero essere rappresentati dalle presine, che potrete creare in base alla vostra fantasia. Come creare questi lavori all’uncinetto per Natale? Vi basterà, semplicemente, seguire il nostro procedimento. Ciò di cui avrete bisogno sarà semplicemente del cotone di diversi colori.

Vediamo insieme il procedimento:

Iniziare il lavoro con 12 catenelle. Per 15 giri fare una maglia bassa in ogni punto. Alla fine di ogni giro, aggiungi una catenella e gira il lavoro. Per rifinire la presina, fai un bordo intorno alla mattonella con la maglia bassa e aggiungi un anello di 12 catenelle.

Palline di Natale all’uncinetto

Foto Pinterest | crochet.altervista.org

Oltre ai lavoretti di Natale per bambini, ci sono tante idee da realizzare con il fai da te anche per i più grandi; tra gli oggetti più rappresentativi del Natale ci sono, senza alcun dubbio, le palline per decorare l’albero.

Possibili da realizzare anche con disegni, utilizzando i passaggi principali: maglie alte e catenelle. Vediamo insieme il procedimento da seguire:

Primo giro: fare 6 catenelle e chiudere il cerchio; eseguire 6 catenelle da infilare nel cerchietto per poi lavorare una magli alta per eseguire il primo arco; fare 3 catenelle realizzando così un altro arco, per completare il giro. Secondo giro: fare 3 catenelle e 2 maglie alte; continuare con 4 catenelle e 3 maglie alte, facendo passare l’uncinetto nel vertice dell’arco sotto, continua con questo procedimento fino a completare il giro. Terzo giro: lavorare 3 catenelle e 1 maglia alta, fare 2 maglie alte nello stesso buco e altre 2 maglie alte nello stesso buco; eseguire 6 catene da inserire nel giro di sotto, dove è presente l’altro petalo e lavorare la sequenza di maglie alte; ripetere fino a completare il giro. Quarto giro: fare 3 catenelle e 5 maglie alte; lavorare 6 catenelle e inserire nel vertice dell’arco di sotto; ricavare un piccolo archetto e fare 6 catenelle, infilare nell’arco di sotto e lavorare una maglia bassa; eseguire 6 catenelle e 5 maglie alte; rifare la sequenza di archetto e lavorazione con catenelle e maglie alte fino a completare il giro. Quinto giro: fare 2 catenelle; per 4 volte, lavorare come se si effettuasse la maglia alta, lasciare però due maglie e alla fine lavorare le maglie che restano insieme facendo passare il filo; ricavare un archetto: eseguire 6 catenelle, infilare l’uncinetto nell’arco di sotto e chiudere con una maglia bassa; di nuovo, fare le 6 catenelle e la maglia bassa per disegnare un secondo archetto; fare 6 catenelle e lavorare le maglie come prima; alternare i due archetti e la lavorazione delle maglie per chiudere il petalo fino alla fine del giro; concludere con 2 catenelle, girare il filo intorno all’uncinetto per 2 volte, fino a completare il giro. Sesto giro: eseguire 7 catenelle, infilare nell’arco di sotto e fare una maglia bassa, ripetere per tutto il giro; infine, lavorare 3 catenelle, girare il filo intorno all’uncinetto per 2 volte e chiudere. Andate infine ad unire i due lavori svolti separatamente per creare una pallina unica.

Orecchini all’uncinetto: schema semplice e veloce

Foto Pinterest | youtube.com

Con l’arrivo delle feste, oltre a chiedersi come arredare casa a Natale, si pensa molto anche a cosa regalare. Gli orecchini all’uncinetto possono essere un perfetto regalo, da fare ad una vostra amica o alla vostra mamma. Vedrete che, con un minimo di dimestichezza sono molto semplici da realizzare. Vi occorrerà del filo cablè numero 5 e tanta fantasia!

Scopriamo insieme tutti i passaggi da seguire:

Primo giro: si inizia creando l’anello, al suo interno fare il primo giro lavorando 3 catenelle, fare poi altre due catenelle volanti, successivamente creare una doppia maglia alta nell’anello e due catenelle; continuare per sette volte; chiudere le due ultime catenelle volanti con una maglia bassa sul primo punto. Secondo giro: iniziare con 3 catenelle e poi 3 maglie alte chiuse insieme, lavorare nell’archetto del giro precedente, e formare così un punto petalo, successivamente formare 5 catenelle e un altro punto petalo da 4 maglie alte, da chiudere insieme, fino a completare il giro. Terzo giro: creare 10 maglie basse in ogni archetto, e 1 maglia bassa puntando l’uncinetto nel punto del petalo, così fino a completare il giro; per terminare lavorare l’asola con 6 maglie basse e chiuderla con una maglia bassissima.

Schemi uncinetto per un cappello fai da te

Foto Pinterest | opheliaitaly.com

Tra i regali di Natale, anche un classico cappello utile per affrontare l’inverno. Il tutorial per questo tipo di regali di Natale fai da te è abbastanza semplice. L’occorrente è:

Filato molto grosso, del colore che preferite;

Uncinetto di 6 millimetri.

Ecco il procedimento per la realizzazione di uno dei regali di Natale fai da te più amati: