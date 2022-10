Come arredare casa a Natale: 10 consigli da seguire

Con l’avvicinarsi del Natale, cresce la voglia di trasformare la propria casa e di renderla invitante e calda per ricreare quella bellissima atmosfera, data dagli addobbi natalizi, che ha il potere di rallegrare grandi e bambini.

Del resto è anche il periodo dell’anno che si trascorre di più in casa per via delle temperature fredde e in cui si ricevono ospiti per gli auguri e per festeggiare insieme questo momento speciale.

Oltre ad addobbare l’albero di Natale con decorazioni dello stile e dei colori della casa, bastano pochissime accortezze per riuscire ad arredare e decorare la casa ad hoc per il Natale. Con amore, buon gusto e un pizzico di fantasia si possono scegliere gli oggetti perfetti per sentire la forza del Natale anche dentro casa.

Si è soliti arredare la casa in inverno per avere un clima più caldo e sereno, e durante il periodo natalizio ci si può anche divertire ad enfatizzare quell’atmosfera accogliente con decorazioni, tessuti, oggetti, arredi, luci, musiche e profumi. Soggiorno, cucina, ingresso e camere da letto si possono vestire di accessori e colori nuovi che servono per arredare la casa per Natale con eleganza e ricercatezza.

1. Lo stile giusto per la nostra casa

Prima di iniziare a decorare la nostra casa, è importante scegliere lo stile da seguire, che deve adattarsi a quello della casa: moderno o classico, country o nordico, minimal o etnico, i complementi natalizi devono essere acquistati per completare la casa e non per andare in contrasto con essa.

2. Gli ambienti a cui dare il tocco natalizio

Bisogna evitare di distribuire in maniera indiscriminata gli addobbi per tutta la casa, ma identificare alcune stanze, angoli o punti di forza dove concentrare le decorazioni più importanti. Ingresso, tavola da pranzo con tocco natalizio, l’angolo vuoto del soggiorno, il camino e anche il corrimano delle scale sono generalmente i luoghi dove il Natale riuscirà a dare il meglio di sè.

3. Oggetti e arredi decorativi della grandezza giusta

Se avete una casa piccola non riempitela con oggetti decorativi ingombranti, perché il risultato sarebbe disastroso. Scegliete un albero piccolo ma luminoso, e posizionate nei vari angoli della casa qualche piccolo richiamo natalizio.

4. L’essenza profumata che ricorda le spezie, gli agrumi e il bosco

Una vera atmosfera natalizia deve appagare la vista ma anche l’olfatto. Per questo motivo non dimentichiamo di scegliere un profumo per la nostra casa che ci rimandi immediatamente al clima natalizio: mandarino, cannella e pino sono senz’altro i più adatti.

5. I vestiti natalizi per la casa

Cuscini, lenzuola, copriletti, tende, asciugamani, strofinacci, presine e tappeti possono essere sostituiti con varianti dai decori e colori natalizi.

6. Gli elementi must che devono esserci

Le candele sono protagoniste indiscusse, con le loro lucine, un bel centrotavola e poi l’albero, che deve essere maestoso, ricco e luminoso; soprattutto se decidete di organizzare una festa di Natale, creeranno la giusta atmosfera.

7. Fiori e piante natalizie non possono mancare

Le Stelle di Natale, i rami di vischio, di agrifoglio o di pino e le pigne non possono mancare in una casa natalizia. Se non avete il pollice verde, potreste pensare di realizzare fiori natalizi con il fai da te, con lavoretti creativi per Natale, per dare libero sfogo alla creatività.

8. ll sottofondo musicale giusto

Dobbiamo ammettere che l’atmosfera natalizia viene creata, almeno a metà, dalle canzoni di Natale. Perché allora non pensare di sostituire la musica abituale che sentiamo con quella natalizia almeno nei giorni clou? Le più famose? Christmas Song di Nat Cole, White Christmas di Bing Crosby, Blue Christmas di Elvis Presley e Jingle Bell Rock di Bobby Helms.

9. La tradizione dei colori natalizi

I colori che si associano all’idea del Natale sono principalmente l’oro, l’argento, il rosso, il verde e il bianco. Pensateci quando tirate fuori piatti, bicchieri, segnaposti e centrotavola, e scegliete i colori che meglio si addicono anche al resto della vostra casa.

10. La magia delle lucine natalizie

L’idea di vestire il Natale anche di piccole lucine è stata di Edward Hibberd Johnson, un socio in affari di Thomas Edison e vice presidente della Edison Electric Light Company, che nel 1880 inventò i primi addobbi natalizi luminosi.

E in effetti le luci di Natale sono un elemento molto scenografico, per cui prendiamo le luci e decoriamo l’albero di Natale, i contorni alle porte, le finestre, i passamani del balcone, delle scale, le tettoie e tutto ciò che ci piace sottolineare della nostra casa, dentro e fuori. Insomma con un pizzico di buon gusto ed evitando le esagerazioni, si può ottenere una casa che emana l’atmosfera natalizia che desideriamo.