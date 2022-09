Luci di Natale fai da te: addobbi unici e originali

Volete organizzare una festa di Natale in casa? Una delle prime cose a cui pensare sono gli addobbi, luci di Natale fai da te per creare illuminazioni originali per passare delle feste con un po’ di creatività e fantasia extra. Il tutto grazie a un pizzico di manualità, qualche strumento utile, un po’ di materiale – ma nemmeno troppo – e il gioco è fatto. Ecco come, ecco l’occorrente necessario e qualche istruzione pratica per realizzare luci di Natale fai da te davvero uniche.

Per creare da soli delle splendide luci di Natale – sempre che non si abbiano competenze tecniche da elettricisti provetti – la prima cosa da procurarsi sono le lucine decorative: basta scegliere il modello base senza troppe particolarità, perché poi andranno reinventate e rivestite a colpi di creativo fai da te.

Luci di Natale fai da te: carta e spago

Foto Shutterstock | Mikolaj Niedbala

Per creare degli addobbi natalizi fai da te, davvero originali, l’ideale sarebbe procurarsi: dei palloncini gonfiabili di piccole e medie dimensioni – contando di realizzare luci a forma di palle colorate grandi. Di cosa avrete bisogno? Forbici, colla vinilica e pennello.

Per quanto riguarda i veri protagonisti del progetto home made, ci sono due possibilità: si può utilizzare la carta, nelle sue diverse possibili versioni e accezioni, dalla carta velina alla carta igienica fino alla carta dei giornali vecchi per un po’ di riciclo creativo; oppure si può sfruttare lo spago colorato, per un effetto luce natalizia “gomitolo” molto shabby chic.

La prima cosa da fare sarà gonfiare il palloncino, fino a quando si raggiungerà la grandezza desiderata. A questo punto, dopo averlo chiuso con un nodo ben saldo, lo si ricoprirà, con l’aiuto del pennello, con della colla vinilica – se necessario, diluendola e stemperandola leggermente con l’acqua – per, poi, procedere con uno strato del materiale scelto, cioè un tipo di carta o lo spago da arrotolare tutto intorno al palloncino, come a formare una sorta di gomitolo.

Infine, concludete con un generoso e finale strato di colla vinilica, sempre spennellata a dovere fino a ricoprire tutta la palla. Dopo aver lasciato asciugare e indurire il tutto per almeno una notte, scoppiate il palloncino e, sfruttando le fessure tra un pezzo di spago e l’altro o il foro in corrispondenza della chiusura del palloncino, potrete inserire la lucina nella palla fai da te. Potrebbe essere un’idea per addobbare l’albero di Natale in modo originale.

Luci di Natale fai da te: foto, tende, scritte, barattoli e alberi di Natale

Foto Shutterstock | Cavan-Images

State cercando altre idee interessanti? Potete decidere di appendere le luci alle pareti della stanza e usarle per attaccare, con delle mollette, le vostre foto più belle. In questo caso, non solo avrete delle lucine decorative, ma i ricordi più belli della vostra vita saranno illuminati e ben in vista; si guadagnano la posizione tra le migliori decorazioni natalizie fai da te.

Se volete creare un effetto romantico, con un tocco di magia, l’ideale è appendere le lucine dietro una tenda, daranno un vero tocco magico. Un’altra idea potrebbe essere quella delle scritte natalizie luminose da poter poggiare o appendere in giro per casa, ce ne sono davvero un’infinità in vendita, di tutti i tipi e per tutti i gusti!

In alternativa, potete riempire di luci dei barattoli vuoti, vi basterà riciclare dei barattoli in vetro e inserire al loro interno delle lucine, più sono piccole, migliore sarà l’effetto. Potete anche pensare di creare degli incantevoli alberi di Natale realizzati esclusivamente di luci.