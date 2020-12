Idee per gli addobbi natalizi? Prendi spunto dai vip

Manca sempre meno a Natale. Le vostre case saranno sicuramente già addobbate a festa, ma potrebbe anche esserci qualche ritardataria.

Se siete in cerca delle decorazioni perfette, ma non sapete proprio dove trovare gli spunti giusti e non siete delle grandi fan di Pinterest, perché non sbirciare nella case dei vip?

Sui loro profili social, in particolare su Instagram, sono tantissime le celebrities, anche italiane, che hanno mostrato come hanno decorato la casa in vista delle festività natalizie.

Leggi anche 5 ispirazioni make-up per le feste ispirati alle vip

Tra alberi di Natale e addobbi vari, le vostre influencer preferite riescono ad essere “da copiare” anche sotto le feste.

Ecco quindi gli addobbi natalizi da copiare prendendo spunto dai vip.

Le palline bianche come quelle dell’albero di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto per Natale 2020 un maxi albero di Natale decorato da addobbi di un colore che ci ricorda moltissimo il periodo natalizio: il bianco.

Che vi facciano pensare alla barba di Babbo Natale o alla neve, le palline bianche scelte dall’influencer sono sobrie e davvero eleganti. Se volete aggiungere un tocco in più al vostro albero di Natale potete fare come Chiara, aggiungendo dei fiocchi bianchi ai rami. Degli addobbi natalizi che non passano di certo inosservati

Da Maison du Monde potete trovare diversi pack da 6 di palline bianche realizzate in diversi materiali, come vetro e porcellana.

Gli addobbi super chic di casa Biasi

Un’altra icona di stile che arriva in nostro soccorso sul tema addobbi natalizi è Chiara Biasi. L’influencer ha postato sul suo profilo Instagram una cornice che sembra una maxi ghirlanda di Natale, arricchita da palline di diversa grandezza e super colorate.

La composizione, davvero d’effetto, è stata realizzata Vdflowershop di Vincenzo Dascanio.

Addobbi “a tema” come quelli dell’albero di Cami Hawke

Cami Hawke è una vera e propria regina della creatività e lo dimostra anche attraverso il suo albero di Natale.

Per il 2020 ha scelto di decorarlo con addobbi rossi e oro, arricchendolo con alcuni oggetti più “giocosi”. Oltre alla classica stella in punta, Cami ha scelto di rendere il suo albero ancora più personale con una polaroid che la ritrae insieme al suo fidanzato, Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids.

Se non avete una polaroid, quest’anno Natale potrebbe essere l’occasione giusta per regalarvene una.

Le decorazioni fashion dell’albero di Giulia Valentina

Se a Natale non volete rinunciare ai colori più glamour, potreste prendere spunto dagli addobbi scelti da Giulia Valentina. L’influencer, per quest’anno, ha scelto uno dei bellissimi alberi proposti da L’emporio del Natale.

Quest’albero, in particolare, è addobbato con palline iridescenti rosa cipria e maxi rose color panna. Una scelta azzeccata se si vuole dare un tocco bon ton alla propria casa anche durante le festività.

Per delle decorazioni “extra” ispiratevi a Kendall Jenner

Le girls della famiglia Kardashian, si sa, non badano a spese e sicuramente non amano nulla di tutto quello che si può definire sobrio.

Kendall Jenner, per il 2020, ha scelto di affidarsi all’art director Jeff Leatham per addobbare a festa la sua casa. E non ha di certo badato a spese.

L’albero di Rockandfiocc è il più creativo che vedrete durante queste feste

La parola creatività riassume perfettamente l’albero di Natale realizzato da Giulia Torelli, in arte Rockandfiocc. L’influencer da 142mila followers su Instagram ha infatti scelto addobbi molto diversi tra loro per decorare il suo albero.

Tra pupazzetti, palline dalle più varie dimensioni, stelle e fiocchi, avete solo l’imbarazzo della scelta per prendere spunto.

Gli addobbi scelti da Paola Turani

Anche Paola Turani ha scelto delle decorazioni “in stile Kendall Jenner”. Gli addobbi luminosi sono stati installati in casa sua con la collaborazione di situ eventi e sono davvero meravigliose.

La sua casa, calda e accogliente, è stata perfettamente arricchita da addobbi natalizi che la rendono subito luminosa e ci fanno venire immediatamente voglia di accendere qualche lucina e provare a copiare il suo stile.

Il Natale a casa di Mariah Carey è super luminoso

Oltreoceano sanno decisamente come rendere natalizia qualunque cosa. L’albero di Mariah Carey, poi, è davvero tutto da copiare.

La popstar per il 2020 ha puntato sulla semplicità, addobbando l’albero con luci e palline, di varie forme, che riprendono i classici colori del Natale: l’oro e l’argento.