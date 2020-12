I regali di Natale fai da te sono in assoluto i nostri preferiti, per una serie di buoni motivi. Ci consentono di risparmiare un po’ di soldini, che in tempi di crisi non è un particolare secondario, e poi ci permettono di porgere un dono personalizzato, originale e pieno di creatività. Oggetti semplici, low cost ed ecologici, magari realizzati con le tecniche del riciclo creativo, pensati su misura per le persone a cui sono destinati, quindi anche per bambini, e pertanto con un valore aggiunto assolutamente apprezzabile. Possiamo creare con le nostre mani capi d’abbigliamento o accessori, piccoli bijoux, dolcetti o accessori. Scopriamo qualche idea per realizzare in maniera semplice e veloce dei regali fai da te in occasione del Natale.

Regali di Natale fai da te personalizzati

Possono essere in legno, in feltro o di qualsiasi altro materiale, i regali di Natale fai da te personalizzati sono un’idea regalo perfetta per la propria migliore amica o un parente stretto.

Un’idea vincente per creare dei regali di Natale fai da te personalizzati è quella di utilizzare la tecnica del decoupage per abbellire e personalizzare semplici oggetti di uso comune. Potranno essere delle ciotole in vetro oppure un piatto in terracotta, una cornice o dei soggetti in legno a essere decorati con motivi natalizi per renderli molto più raffinati. Potrebbe diventare un regalo economico, personalizzato e indubbiamente unico.

Altra idea fai da te, davvero molto carina per un regalo natalizio fatto a mano, è quella di realizzare dei sacchetti con del potpourri. La scelta della stoffa è piuttosto importante per la riuscita di questi sacchetti profumati, perché il tessuto deve traspirare l’aria ma essere abbastanza fitto da non perdere le erbe (la lavanda e la rosa per esempio) contenute in esso. Potremmo usare della seta leggera o anche del cotone stampato di buona qualità, ben cucito ai lati. Infine, renderemo il sacchetto più prezioso con delle decorazioni o dei merletti e lo chiuderemo con dei nastri colorati e delle piccole decorazioni natalizie fissate con la colla a caldo.

Regali di Natale fai da te in cucina

Quali sono i regali di Natale fai da te che si possono fare in cucina? Dai biscotti speziati alle marmellate, dai dolci natalizi fatti in casa alle mele disidratate alla cannella. Le idee sono tantissime, alcune sono semplici da realizzare e non richiedono particolari doti culinarie mentre per altre è necessario avere molta tecnica.

Un esempio di regalo di Natale fai da te in cucina sono le casette in pan di zenzero, o pan di spezie, che richiedono sia abilità che moltissima fantasia. Perfette come dono natalizio perché belle e… buone!

In alternativa potreste optare per dei semplici biscotti, facili da fare anche con i bambini, confezionarli in un contenitore e decorare il tutto con un’etichetta natalizia.

Regali di Natale fai da te per bambini

Possiamo prendere spunto dai lavoretti per bambini per realizzare dei regali fai da te unici da donare ai più piccoli della famiglia. Un’idea facile da realizzare, e che non richiede grandi abilità, è quella di decorare in stile natalizio un barattolo vuoto che non utilizziamo, magari aggiungendo qualche elemento divertente visto che è destinato a dei bambini.

Una volta che avremo dato ampio sfogo al lato creativo, possiamo inserire al suo interno cioccolatini, caramelle oppure qualche biscotto goloso dalla forma buffa.

Regali fai da te: idee di cucito

L’ultimo dei suggerimenti riguarda i regali di Natale fatti a maglia. Per le amiche ma anche per qualche parente, cambiando per ogni lavoro il colore, potremmo confezionare un utilissimo scaldaspalle colorato in filato melange, caldo e avvolgente. È il soggetto ideale perché si tratta di un lavoro che non vi porterà via molto tempo e se avete la pazienza di farne almeno tre o quattro, vi sarete tolte il pensiero di qualche regalo.

Altra idea sempre vincente è quella di confezionare una morbida sciarpa, realizzata ad uncinetto con un filato fantasia intrecciato. Stesso discorso per guanti, mezziguanti, e berretti, sempre fatti in lana o all’uncinetto. Anche per questi lavori a maglia spenderete poco tempo ma soprattutto ci rimetterete solo il costo dei gomitoli.