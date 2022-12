A chi non è mai capitato di trovarsi di fronte a un armadio pieno di vecchi maglioni ormai fuori moda o pieno di buchi. Invece, di buttarli, si può dare loro una nuova vita grazie al riciclo creativo.

Come accade per molti accessori o utensili che abbiamo in casa, come ad esempio vecchie tende oppure presine da cucina, anche il maglione può essere trasformato in qualcosa di utile e originale. Tante le idee creative a cui ispirarsi.

37

Calde pantofole

Come riciclare dei vecchi maglioni: tante idee creative – Foto Pinterest/ busybeingjennifer.com

Partendo da un vecchio maglione si possono ottenere delle comode e calde pantofole: serve una sagoma di cartone, da adattare al proprio piede, poi si utilizza il tessuto per creare delle scarpe comode, calde, da utilizzare per i momenti di relax.

Cuccia per cane o gatto

Se il maglione è ormai buttare può diventare perfetto da adattare per la cuccia degli amici a quattro zampe. Si può imbottire un cuscino con la lana del maglione per rendere la sua cuccia sempre più confortevole oppure tagliare il maglione in modo che faccia da coperta su cui il cane o il gatto può adagiarsi.

Scaldacollo

Il maglione da buttare può, invece, diventare uno scaldacollo, che a differenza di una normale sciarpa, prevede che le estremità dell’accessorio siano fissate con dei bottoni. Utilissimo in questa stagione e, che nel momento del bisogno, può anche diventare un pratico copricapo semplicemente sollevando la parte posteriore.

Guanti

Basta prendere un vecchio maglione e ritagliate le parti necessarie alla realizzazione di nuovi guanti, partendo dalla dimensione delle mani. Basterà unire le due parti ritagliate per formare uno dei due guanti, prima di procedere con il secondo.

Copritazza o copribottiglia

I copritazza sono un elemento decorativo e molto utili. Semplicissimi da creare: basta ritagliare la parte della manica necessaria a coprire la tazza. Inoltre, sono perfetti anche per dare un tocco in più alla tavola.