Come riciclare vecchie tende e dar loro nuova vita: consigli e tips

Molto spesso ci si ritrova ad avere dei vecchi oggetti in casa e non sapere cosa farne. Come ad esempio delle vecchie presine o vecchie tende che non si usano più perché si sono un po’ rovinate con il tempo e i vari lavaggi. Invece di buttarle, è possibile dare loro una seconda vita attraverso il riciclo creativo.

L’idea è quella di creare nuovi prodotti per la casa utilizzando quelli vecchi. Quando ci si trova di fronte dei tessuti, è molto più semplice riuscire a trasformarli in altro. Nel caso delle tende, tante le idee per trasformarle in altro, in base ai colori e ai tessuti di cui sono formate.

Federe per cuscini

Con le tende dal tessuto un po’ più pregiato e pesante, si può pensare di creare delle federe o dei copricuscini sia per la camera da letto che per il salotto.

Si possono abbellire con merletti o fiocchi. Inoltre, si può anche inserire una zip per facilitare l’uso e renderli più pratici anche nel lavarli.

Stoffe per la cucina

In questo caso, sono preferibili le tende in cotone o lino, che si possono ritagliare a forma di quadrato o rettangolo, trasformandole in un set di tovaglioli da cucina.

Se si ha praticità con il cucito si può anche optare per un bel centrotavola con delle decorazioni personalizzate, o situazioni a tema, ad esempio il centrotavola natalizio. Altra idea possono essere le tovagliette un po’ più grandi per la colazione, oppure dei semplici sottopiatti o sottobicchieri.

Pupazzi

Per coloro che si vogliono sbizzarrire, con le vecchie tende si possono creare dei pupazzi fai-da-te. Bastano poche cose:

lana o gommapiuma per l’imbottitura

spilli e ago

filo per cucire

bottoni o altre decorazioni.

Decorazioni per la casa

Sono tante le opzioni per riutilizzare le vecchie tende trasformandole in accessori per la casa, dai sacchettini per armadi profumati, a piccoli contenitori morbidi e portaoggetti. Infine, se sono davvero molto usurate si può pensare di fare strofinacci per la polvere.