Decorazioni natalizie in legno: addobbi fai da te

Che ne dite di preparare insieme delle decorazioni natalizie realizzate in legno? Gli addobbi natalizi fai da te hanno sempre quel tocco in più di originalità.

Sicuramente daranno calore alla nostra casa, dando un aspetto rustico e country ai nostri addobbi per le prossime feste di Natale.

Possiamo pensare di comprare delle decorazioni già fatte, in commercio, anche nei mercatini di Natale d’Europa, ne possiamo trovare di tutti i tipi. Ma che ne dite di realizzarle noi da sole, magari comprando le basi già intagliate o, per le più brave con il legno, tagliando del sottile compensato delle forme desiderate?

Decorazioni natalizie con cassette di legno

Foto Pinterest | Martine SCHULLER

Se volete realizzare una decorazione natalizia economica potreste prendere in considerazione le cassette di legno. Con una semplice cassetta di legno, magari anche quella della frutta, è possibile creare delle meravigliose decorazioni: è senza alcun dubbio un lavoretto di Natale facile, alla portata di tutti.

Potreste pensare di creare un albero di Natale, mettendo tante cassette una sopra l’altra, e arricchirle con varie decorazioni natalizie. O usarle le cassette di legno come grotta per creare un paesaggio natalizio. Un’altra idea, senz’altro originale, potrebbe essere quella di costruirci all’interno il presepe.

Alberi di Natale in legno

Foto Shutterstock | Africa Studio

Se amate la creatività e siete delle persone originali, la realizzazione di un albero di Natale in legno, è l’idea perfetta per voi. Con pancali in legno o rami di varie lunghezze, la parola d’ordine è originalità! Per decorarlo vi basteranno dei fiocchi colorati, e delle palline, il tutto impreziosito da un puntale, a vostro piacimento.

Centrotavola in legno

Foto Shutterstock | Netrun78

Quando si parla di decorazioni natalizie è necessario considerare anche la tavola, è importante che sia perfetta per il pranzo di Natale. Le idee per creare dei centrotavola natalizi fai da te sono tantissime, ma vediamo insieme come realizzarli al meglio in legno.

Addobbi per l’albero di Natale in legno

Foto Shutterstock | Malakhevich Ekaterina

Le idee fai da te per addobbare l’albero di Natale sono infinite, e tutte originali e sorprendenti. Per la realizzazione di addobbi per l’albero, in legno, sarà necessaria una po’ di manualità. Se sapete lavorare, anche un minimo, il compensato è un’idea davvero unica e creativa. Dal cavallo, alle renne, passando per i pupazzi di neve e le classiche palline natalizie, tutto realizzabile con il legno. Non dimenticate di creare il foro per appendere la decorazione.

Segnaposto in legno

Foto Shutterstock | Pixel-Shot

Creare un segnaposto in legno è un’idea semplice ed economica, e che contribuirà nella giusta atmosfera natalizia. Realizzare segnaposto natalizi fai da te sarà un gioco da ragazzi!