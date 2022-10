Mercatini di Natale più belli d’Europa: le mete migliori

Foto Shutterstock | S.Borisov

Quali sono i mercatini di Natale più belli d’Europa? In questo periodo dell’anno molte persone scelgono di fare un viaggio lungo un weekend. Una breve pausa in città per fare shopping, bere qualcosa e godersi le delizie festive in attesa del grande evento. La tradizione dei mercatini è antichissima. In Germania c’erano già nel 1400, e oggi si sono diffusi in tutta Europa. La loro classica forma richiama le tipiche baite che si trovano nelle zone montuose, calde e accoglienti.

Nel vecchio continente fremono i preparativi per allestire i mercatini di Natale entro la fine di novembre. Gli artigiani vendono deliziosi articoli natalizi fatti a mano, altri cucinano pan di zenzero, servono vin brulè caldo o lavorano a maglia maglioni di lana, cappelli e sciarpe per tenerti al caldo mentre passeggi per i mercatini di Natale. Ma vediamo quali sono i più belli!

Mercatini di Natale a Innsbruck

Uno dei mercatini natalizi più apprezzati su scala internazionale è quello di Innsbruck, in ogni angolo della cittadina sorgono bancarelle romanticissime e ricche di tradizione locale. A partire dal centro storico, la piazza Marktplatz, Hungerburg, alla piazzetta di Wilten, in un’atmosfera a dir poco magica, si possono trovare graziose bancarelle con addobbi natalizi, opere d’artigianato locale, prodotti lavorati a mano in lana ed articoli da regalo. Tutto ciò avvolto da luci, addobbi natalizi e suonatori del loco che regalano canzoni e melodie tradizionali del Natale. I mercatini accolgono visitatori da ogni parte del mondo a partire da metà novembre fino alla prima settimana di gennaio.

Mercatino di Natale a Strasburgo

Stupendo e romantico, il mercatino di Natale di Strasburgo (Francia) è uno dei più antichi d’Europa e uno dei più affascinanti. Dal 1570 la città, sotto Natale, si anima con tante bancarelle che vendono prodotti di ogni tipo. I mercati si estendono lungo diverse vie e piazze della città; da non perdere quelli in Place de Broglie e Place de la Cathedrale. Puoi visitarli dal 22 novembre al 30 dicembre.

Mercatini di Natale di Gengenbach

Gengenbach non è una cittadina conosciuta come quelle menzionate, ma fa innamorare velocemente soltanto guardandone le fotografie. In questa caratteristica cittadina della Foresta Nera, in Germania, dal 30 novembre al 23 dicembre potrete visitare un mercatino di Natale davvero fiabesco. Da non perdere, nella Piazza del Municipio, l’apertura delle finestre dell’Avvento, che avviene ogni sera. Se sei amante del Natale non puoi perderti questo che è uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa!

Mercatini di Natale a Norimberga

Il mercatino di Norimberga è uno dei più conosciuti, oltre ad essere uno dei più antichi. Dal 29 novembre al 24 dicembre puoi passeggiare tra le circa 200 casette riccamente decorate. In questo mercatino ci sono presepi, libri, giocattoli, tessuti e tante idee regalo. Per stabilire se sia uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa devi assolutamente assaggiare le tante specialità tipiche del posto, come lo Zwetscghgenmannle, i biscotti di panpepato e il vin brulè.

Mercatini di Natale a Salisburgo

Salisburgo è un piccolo gioiello, che a Natale assume un fascino romantico e incantevole. Qui, dal 22 novembre al 26 dicembre, potete ammirare uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa. Le bancarelle si trovano ai piedi della fortezza di Hohensalzburg e sulla Dom und Residenzplatz, intorno al Duomo di Salisburgo. Fra le casette di legno potrete trovare tante specialità gastronomiche e decorazioni davvero curiose e originali.

Mercatino di Natale di Dresda

Se amate i paesaggi tipici invernali e l’aria natalizia, non puoi mancare a Dresda dal 27 novembre al 25 dicembre. I mercatini di Natale di Dresda vi catapulteranno nell’atmosfera natalizia: circa 250 casette ti attendono per mostrati i più bei prodotti di artigianato locale come i pizzi, le stoffe raffinate, le ceramiche, le palle di Natale in vetro soffiato e le candele.

Mercatini di Natale a Tallinn

A Tallinn, la capitale dell’Estonia, in questo periodo dell’anno la neve non manca di certo. Il paesaggio invernale da fiaba che offre la città ospita uno dei mercatini di Natale più belli d’Europa, e c’è dal 15 novembre al 6 gennaio.Nella Città Vecchia, Patrimonio dell’Unesco, potrete assaporare tutta la magica atmosfera di una volta, vivendo un’esperienza davvero unica. Non lasciartela sfuggire!



Mercatino di Natale di Praga

Dal 26 novembre al 1 gennaio, a Praga, una delle città più belle d’Europa, si tengono i tradizionali mercatini di Natale. Rimarrai estasiata alla vista del mercatino attorno alla statua di Jan Hus. Qui, non potrai davvero fare a meno di stuzzicare qualcosa: numerose bancarelle vendono infatti i prodotti tipici del periodo festivo, come le pannocchie arrostite, le salsicce alla griglia, il panpepato, le caldarroste, il vin brulè e i deliziosi biscotti di Natale. Non ti resta che provare!



Mercatini di Natale a Parigi

Anche i francesi non sono da meno in quanto a mercatini natalizi. Quelli di Parigi sono molto vivaci e caratteristici. Fra i più belli c’è il Marchè de Noel de La Défense, con 200 chalet in legno, che vendono prodotti gastronomici, artigianali e ante idee regalo per Natale. Da non perdere poi quello tra Rond-Point des Champs Elysées e la Place de la Concorde, un vero e proprio villaggio da fiaba a tema natalizio. Puoi ammirarli dal 23 novembre al 27 dicembre.



Mercatini di Natale di Vienna

Da metà novembre la città di Vienna si prepara ad accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo, per godersi la magica atmosfera di festa offerta dai mercatini natalizi. Luci, colori, canzoni e profumi travolgono le strade; da Rathausplatz con il mercatino di Gesù Bambino, a quello di Freyung, in pieno centro storico, dove poter trovare oggetti d’arte fatti a mano dagli artigiani della città, come decorazioni in vetro, presepi e ceramiche tradizionali. Anche nei pressi dei meravigliosi castelli viennesi, dalla Reggia di Schönbrunn, il Palazzo del Belvedere, al Palazzo in Villa Liechtenstein, è possibile passeggiare trai suggestivi mercatini locali nella cornice di una meraviglosa Vienna barocca.

Mercatino di Natale di Riga

Ci sono prove che il primo albero di Natale al mondo sia stato costruito a Riga nel lontano 1510, quindi la Lettonia ha diritto al titolo di “casa del Natale” quanto il Polo Nord!

Il mercatino di Natale di Riga, in Lettonia, è un mix di tradizione e modernità. Le bancarelle vendono prodotti tipici del posto, come candelieri in legno, gioielli d’ambra del Baltico, guanti, cappelli, argenteria. I più piccoli, ogni anno possono andare all’ufficio di Babbo Natale, dove potranno esprimere i loro desideri.