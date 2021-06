Abiti floreali: i migliori modelli da indossare per l'estate 2021

“Floreale? In primavera? Avanguardia pura” direbbe la severissima Miranda Priestley ne “Il Diavolo veste Prada”. Eppure i vestiti floreali sono la tendenza per questa estate 2021. Leggero, colorato ed elegante, il vestito a fiori è un outfit intramontabile per la stagione estiva.

In versione lunga o mini dress, dai colori accesi o soft, l’abito floreale è il pezzo passepartout da tenere sempre nell’armadio e da sfoggiare durante la bella stagione.

Ecco qualche esempio a cui ispirarsi per la tendenza estate 2021.

Abiti floreali gialli

Yellow Illuminating e Lemon sono i colori pantone di questa stagione e, non a caso, il giallo è il colore dell’estate per eccellenza, perfetto per esaltare l’abbronzatura. Se Valentino opta per un long dress leggerissimo, Luisa Spagnoli sceglie un modello a stampa caratterizzato da maxi petali e fiori.

Mini abiti floreali

Leggero e seducente, il minidress è l’outfit che non può mancare nell’armadio, l’alleato vincente per tutte le serate estive. Trovare il modello giusto per esaltare le forme e slanciare la figura può trasformarli in un vero e proprio passe-partout per tutte le occasioni, rendendo i mini dress l’outfit d’eccellenza per l’estate. Adatto per delle occasioni più informali ma pur sempre elegante e chic, soprattutto se abbinato con accessori di tendenza.

Foto Zalando

Foto Zara

Maxi dress a fiori

Il maxi dress non passa mai di moda e la tendenza dell’estate 2021 lo ripropone a stampa floreale. Perfetto da indossare anche come abito da cerimonia, il maxi dress a fiori dona un tocco di eleganza anche ai look più semplici. Per un look stile anni ’60 bastano gli accessori giusti: sandali infradito, tracolla con frange e occhiali tondi colorati (rigorosamente over).