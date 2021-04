Brillante, vitaminico, vivace: il giallo è il colore per eccellenza della primavera ma soprattutto dell’estate. Richiama il sole, i fiori e tutto ciò che c’è di bello e allegro durante la bella stagione: non a caso, è perfetto per esaltare l’abbronzatura e l’incarnato dorato.

Ovviamente, anche nel fashion il colore è protagonista e declinato in mille modi diversi. Quest’anno però sono nello specifico due tonalità a essere assolutamente le più cool della stagione: Yellow Illuminating e Lemon Yellow.

Yellow Illuminating, il giallo del 2021

Lo Yellow Illuminating è uno dei due colore Pantone del 2021 insieme all’Ultimate Gray. Si tratta di una sfumatura di giallo accesa ma non troppo intensa e con una punta di blu al suo interno che la fa virare verso il freddo.

Si abbina alla persone con il verde, il bianco e l’azzurro, chiari o a contrasto: è la nuance perfetta per dar vita a look color block.

Cosa acquistare

Se questo giallo vi ha conquistate, dovrà essere il protagonista assoluto del vostro outfit, con capi che si fanno notare.

Foto Asos

Un abito prezioso e soprattutto voluminoso come quello di ASOS Design rende ancora più spregiudicato lo Yellow Illuminating.

Foto Zalando

Per un look da giorno divertente ed estivo, una maglietta come questa di Tommy Hifiger, da stemperare con un paio di jeans chiari, è semplicemente perfetta: brillerete come il sole!

Lemon Yellow, pastello e sofisticato

Il giallo limone rigorosamente pastello domina i trend moda della primavera-estate, perfetto da abbinare con bianco e beige, per un look tutto giocato su toni tenui ma caldi.

Cosa acquistare

Etero e sfumato, il giallo limone è difficile non ci conquisti, soprattutto perché sta bene con tutto e su tutto.

Foto Stradivarius

Infatti, sui jeand è splendido: questi modello baggy di Stradivarius fanno subito serata estiva: maglietta bianca, gioielli oro e il gioco è fatto.

Foto Euterpe

Ma è sugli accessori in pelle che il Lemon Yellow dà il meglio di sé, dando un tocco di stile in più a scarpe e borse, come questa bellissima di Isidora Sherbet in pelle martellata.