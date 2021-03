Ci siamo, manca sempre meno all’inizio della primavera. Le giornate hanno già iniziato a farsi più calde e ad allungarsi. Ma non solo. Sono già sbocciati i primi fiori e i nostri guardaroba cominciano a tingersi delle fantasie e dei colori tipici di una delle stagioni più belle dell’anno. Tra i capi che ci faranno compagnia durante la primavera 2021 non potrà assolutamente mancare la gonna.

Non sarà però una gonna qualsiasi, ma quella di jeans. Versatile e comoda, questa tipologia di gonna sta bene praticamente con tutto ed è perfetta per essere indossata in primavera, rigorosamente senza collant.

Gli abbinamenti con questo specifico capo sono praticamente infiniti. La gonna di jeans infatti può essere indossata in modo romantico, con magliette con maniche a sbuffo o maxi colletto, o più sporty, con felpe con cappuccio e comodissime sneakers.

Gonna di jeans: must have per la primavera

Le gonne in jeans possono essere indossate praticamente con tutto. Quindi, via libera alla fantasia e, soprattutto, a modelli particolari e lavaggi effetto “wow”, per non passare inosservate agli apertivi e alle feste, quando potremo tornare a farle.

Abbinamento classico: gonna in jeans e blazer

Questo è uno dei più classici abbinamenti. Un evergreen che non passa mai di moda e vi farà sentire cool, ma allo stesso tempo comode e sicure di voi. Poi, l’abbinamento con il blazer è davvero perfetto. Questo perché rende la gonna di jeans più “adulta” ed è capace più “formale” un outfit sbarazzino.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Se siete alla ricerca di una gonna di jeans davvero intramontabile, vi consigliamo questo modello a vita alta di Levi’s, disponibile in diversi lavaggi, bianco e nero compresi, con finitura invecchiata, cinque tasche e orlo tagliato.

Foto Levi’s | High-waisted Deconstructed Skirt

Per la primavera punta su modelli particolari

Chi l’ha detto che la gonna di jeans deve essere per forza semplice? Assolutamente nessuno! Ed è proprio per questo che, soprattutto in primavera, si può decidere di osare con modelli destrutturati, con toppe e dettagli che rendano subito il vostro outfit super particolare e ricercato.

Foto Getty Images | Mike Coppola

Se volete optare per una gonna particolare, noi vi proponiamo questa di Maje Paris dalla lunghezza midi con applicazioni in diverse sfumature di blu e spacco sul davanti.

Foto Maje Paris | Gonna midi di jeans con spacco e toppe

Gonna midi, un grande classico

Se non siete amanti della minigonna, i modelli midi, magari a matita, sono perfetti per indossare questo capo senza rinunciare ad eleganza e comoda. Come in foto, in primavera questa gonna è perfetta da indossare con top corti, blazer colorati e decollete. Ovviamente, anche qui, via libera al vostro genio creativo. Potete osare con gli accessori o con scarpe, abbinando dei combact boots, degli anfibi o delle sneakers iper colorate.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Tra i modelli midi che ci fanno battere il cuore c’è questa di La Redoute, ispirata agli anni ’70 e dalla forma a tubino, di super tendenza.