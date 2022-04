Bershka Swimwear: nuova collezione primavera estate 2022

Dalla spiaggia alla giungla: il primo scorcio del nuovo beachwear Bershka 2022 gode del fascino avventuriero tipico dell’ambiente tropicale, assorbendone, camaleontico, l’intera vastissima palette colori. Imperano ancora, dettagli must del periodo quali cut out, asimmetrie ed inserti metallici sui bikini, mentre motivi tie-dye e tropicali accendono i tessuti di vitalità.

Foto Bershka

Nonostante l’originalità del carattere provato dalla nuova collezione, Bershka propone pezzi sovrapponibili alle tendenze moda primavera-estate 2022, facendole proprie. Ritroviamo i particolari cut out che contrassegnano anche la nuova collezione costumi di Zara, come anche fibbie ed incroci di lacci più presenti nel caso dei recenti costumi di Calzedonia.

Foto Bershka

Ecco allora, una volta ampliato il ventaglio di scelte, resa ancor più complicata la strada verso la selezione del costume perfetto: se poi ti stai già chiedendo come prepararsi per la prova costume, meglio correre ai ripari e stilare una bella classifica con i modelli senz’altro più glamour della capsule!

Costume Halter incrociato, classy e sensuale

Foto Bershka

Classy, ma per niente classico: apriamo la nostra caccia al costume perfetto con questo modello intero di Bershka. La tinta unita in questo caso è l’intramontabile nero, reso originale dall’incrocio sul petto che lascia spazio ad un generoso scollo sull’addome.

Abbiamo già, quindi, il classico esempio del fashion jolly estivo: si tratta di un costume intero piuttosto basic, ma ugualmente atipico, tanto da poter essere per questo sfruttato a mo’ di body in accoppiata a shorts, e la soluzione ideale per indossare il pareo con stile.

Costume intero a coste con cintura sottile, color verde salvia

Foto Bershka

Per continuare sul filone costumi interi eccone un altro fresco fresco della nuova collezione, questa volta in un popolarissimo verde salvia di forte ispirazione alla natura, come preannunciato: scollo dritto e tessuto a coste larghe sono i tratti caratterizzanti del modello sgambatissimo, come anche la cintura, dello stesso materiale, posta non più in vita ma all’altezza delle anche.

Bikini a costine blu elettrico, basic ma maledettamente trendy

Foto Bershka

Poteva mai mancare, in una collezione tanto all’avanguardia, quel tocco vivace di blu elettrico? Ovviamente no, perciò ecco la proposta di Bershka: abbiamo uno splendido due pezzi a costine, dal top con scollo a fascia e spalline fisse e brasiliana, che gode del fascino irresistibile della semplicità.

Bikini satinato color sabbia, l’effetto specchio che ci ha rubato il cuore

Foto Bershka

Dopo aver citato la semplicità, impossibile non offrire un netto contrasto tramite qualcosa di particolarmente appariscente: poco sopra un bikini con lacci sottili color sabbia (la tipologia di costume ideale per un’abbronzatura perfetta), in tessuto satinato a riflettere la luce.

Quello del satin è un trend modernissimo, già visto in versione pop tra i costumi da bagno H&M, il quale si prospetta amatissimo nelle spiagge grazie al peculiare effetto specchio del materiale.

Il più cool? Questo Bikini viola glitterato

Foto Bershka

Viola e brillantini non possono che costituire l’accoppiata vincente, soprattutto in fatto di costumi: il viola ha un posto d’onore tra le accesissime tendenze colori moda dell’anno, mentre il glitter incarna alla perfezione l’animo stravagante del fashion attuale.

Stravaganza mostrata da tale bikini non solo in questi dettagli, ma anche nel taglio asimmetrico del top, che crea un grande cut out centrale. Alternativa più sobria? Quella dei costumi Yamamay, linea Bright.

Bikini anni 2000 con fantasia farfalle

Foto Bershka

Approdano anche nel beachwear le tendenze anni ’90 che hanno praticamente invaso la scena della moda odierna, tingendo di fantasia i tessuti: ne è un esempio il bikini poco sopra, il quale si distingue per un’allegra stampa a farfalle, nei toni questa volta pastello del lilla e dell’arancione.

Bikini in velluto tie-dye, la stravaganza che non stona

Foto Bershka

Moda insegna che per ogni nuance pastello ve n’è una versione ben più energica e vibrante: mai pensato al velluto sul…costume? Ebbene sì, tale modello si caratterizza proprio da un’inconsueto tessuto, abbinato al celebre tie-dye in blu elettrico ed arancione. Le linee sono basiche, delineate da lacci sottili che rendono il costume regolabile, plus che annulla la problematica del come scegliere il costume giusto in base alle proprie forme.

Bikini glitter marrone, la nuance più golosa arriva anche sulle spiagge

Foto Bershka

Accanto a toni intensi si è posto ormai da tempo il marrone, interpretato in versione brillante con questo bikini dal top con discreto scollo a V e slip caratterizzato da lacci incrociati.

Bikini stampa psichedelica dai colori pastello

Foto Bershka

Stampa psichedelica anni duemila -rubata, a sua volta dai settanta- per questo bikini con incrocio di lacci sottilissimi sull’addome. I toni sono ancora una volta pastello, nel verde e nel lilla.

Foto Bershka

Foto Bershka

Questi erano soltanto i nostri preferiti estrapolati dalla prima, ricca capsule Swimwear targata Bershka, ben più ampia negli store fisici e online. Sono, per caso, anche i vostri?