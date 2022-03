Potersi lustrare gli occhi con la nuova collezione moda mare di Calzedonia del momento significa, ogni anno, una sola cosa: l’estate non rappresenta più l’immagine del lontano miraggio di un’oasi nel deserto, piuttosto se ne inizia ad avvertire, intenso, il sentore.

Dai bikini ai modelli interi, i costumi Calzedonia per l’estate 2022 sono delineati da stampe colorate e dettagli super glamour, i quali non permettono certo di passare inosservate né in spiaggia né a bordo piscina. Sicuramente quello che stiamo per vedere non può che essere soltanto un piccolo assaggio di ciò che ancora ci aspetta, ma non stiamo nella pelle!

La nuova collezione Calzedonia è dominata dalle nuance del vivace turchese e del più classico nero, intervallate da brevi apparizioni di rosa qua e là. Come sempre il ventaglio di scelta in termini di modelli è abbondantissimo, rendendo semplice, in tal modo, l’intento di scegliere il costume in base alle proprie forme.

Bikini Sidney: l’accenno animalier che ci fa impazzire

Se ti stai ancora domandando come indossare il pareo, sappi che il modello Sidney si porta rigorosamente con il suo, in abbinato ton sur ton. Quello in foto è un semplice bikini, ma ve ne sono circa altre mille varianti con la medesima stampa, la quale incarna alla perfezione la presenza dell’animalier che ci piace. Stiloso, ma mai eccessivo.

Semplice eleganza con il due pezzi Indonesia

Scollo a cuore per il modello a fascia del costume Indonesia, leggermente imbottito ma comunque capace di mantenere l’elegante discretezza che lo contraddistingue. Ecco la prima comparsa del turchese che caratterizza la collezione Calzedonia dell’estate!

Costume intero Marsiglia, impera il turchese

Turchese che torna, questa volta, ad illuminare colui che apre l’interminabile sfilza di costumi interi della capsule: tale versione di Marsiglia presenta delle strategiche arricciature su addome e fianchi, in uno splendido tessuto jacquard a fantasia foliage, tono su tono. Le spalline sono regolabili, lo scollo generoso a portafoglio rende il modello particolarmente sensuale, così come la schiena ampiamente scoperta.

Il Bikini Cannes ci insegna a brillare

Proprio come per la nuova collezione Golden Point, non poteva certo mancare del luccichio tra tutte queste novità, ad aggiungere quel tocco fashion che non guasta mai: il bikini Cannes ricorda molto uno di quelli della collezione scorsa, arricchito da scintillanti paillettes sul triangolo, ripreso poi sui fianchi dello slip a brasiliana a V. Qui passare inosservate è praticamente vietato!

Il due pezzi Marsiglia dai dettagli dorati che ci piacciono

Vediamo ora la linea Marsiglia sotto una luce diversa: il top del due pezzi è un provvidenziale push up dalle coppe morbide e leggermente imbottite, dove il ferretto valorizza il decolleté, particolareggiato anche dal dettaglio con fiocco il quale lo rende regolabile. Il tessuto è lo stesso meraviglioso jacquard di prima.

La meravigliosa stampa tropicale di Calzedonia: costume due pezzi Venezia

Ecco la stampa energica che ravviva l’intera collezione: fantasia floreale jungle per il modello Venezia, proposto questa volta con vezzoso reggiseno incrociato, ma presente sullo store online in altre bellissime varianti.

Due pezzi Indonesia nero: la classe che conquista

Sapore retrò per questo costume due pezzi con grazioso balconcino drappeggiato e slip a vita alta: della linea Indonesia, quello nero in foto rappresenta il classico modello raffinato e basic che non passa mai di moda, accompagnandoci di estate in estate. Semplicità che può -e deve- essere accompagnata dai vari accessori estivi.

Indonesia intero in nero passepartout

È, oramai, cristallino come il mare quale ruolo avranno i costumi interi in questa imminente calda stagione, come abbiamo potuto apprendere anche dalla nuova collezione costumi Zara.

Sempre Indonesia nero, sempre passepartout: lo scollo a V reso grazioso da un piccolo fiocco al centro del petto contrassegna questo modello intero dal fascino dell’evergreen. Insomma, l’alternativa perfetta da accompagnare ad uno di quei bellissimi vestiti lunghi estivi che aspettano il loro turno dal guardaroba.

