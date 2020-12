Le borse sono le migliori amiche delle ragazze: di tutti i colori, le forme e i materiali, sono l’accessorio imprescindibile anche per chi di moda e outfit poco si interessa.

Tra brand emergenti, pezzi iconici diventati un vero e proprio investimento, fino alle tendenze di stagione, potrebbe essere davvero difficile scegliere la borsa perfetta da regalare a Natale: scopriamo insieme diversi modelli dai 50 ai 3 mila euro perfetti per fare un dono speciale.

Borse tra i 50 e i 500 €

Una volta deciso il budget ed esserci assicurati di conoscere i gusti della destinataria del regalo, possiamo iniziare la nostra ricerca verso la borsa perfetta.

Mango – Borsa shopper pelle

Una semplicissima shopper in pelle scamosciata capiente e comoda, ideale da giorno per portarsi dietro davvero di tutto. Disponibile in due colori.

Prezzo: 49,99 €

Labienhecha – Customized Sofía madre

Le borse di questo marchio spagnolo sono tutte personalizzabili: oltre al colore della borsa, puoi scegliere anche quello dei manici, oltre che la loro lunghezza. Sofía madre è uno dei modelli più grandi ed è realizzato in eco-pelle riciclata.

Prezzo: 109, 95 €

Lazzari – Borsa tonda con tracolla

La borsa tonda di Lazzari è un must have per tutte quelle ragazze che hanno uno stile semplice e un po’ naif. Disponibile in diversi colori, in stampa cocco, con o senza manico.

Prezzo: 190,00 €

Poléne – Numéro Un Mini

Questa borsina a tracolla è disponibile in tantissimi colori e combinazioni di diversi pellami, infatti in alcuni colori la patta è o in pelle martellata oppure scamosciata. Da quest’anno è disponibile anche in versione zainetto. Da regalare a una ragazza trés chic.

Prezzo: 290,00 €

Boldrini Selleria – Opera

Una borsa dal design veramente particolare, realizzata in toscana con pellame italiano. Un pezzo d’artigianato da regalare a chi ha uno stile ricercato e vuole un accessorio originale.

Prezzo: 450,00 €

Borse dai 500 ai 1000 €

Saliamo di prezzo e scopriamo alcune borse veramente cool, accessori ideali da donare a chi è un collezionista o segue i trend della moda.

Medea – Hanna Calfskin Leather

Le gemelle Venturini per le loro borse si sono ispirate alle linee pulite e rigorose dei sacchetti dei marchi di lusso e le hanno reinterpretate con dimensioni, colori e materiali diversi. Il modello Hannah in pelle Calfskin non è da meno: un piccolo accessorio disponibile in sei colori diversi.

Sul loro sito sono presenti anche alcuni modelli realizzati in collaborazione con artisti contemporanei: l’arte è alla base dalla loro ispirazione, le loro borse sono l’ideale per chi ama un’estetica fuori dal comune.

Prezzo: 572,00 €

Mansur Gavriel – Bucket Bag

Siamo di fronte a una vera e propria iconic bag. Il brand newyorchese ha voluto creare un modello che fosse senza tempo ma a un prezzo non troppo elevato.

Made in Italy e disponibili in varie dimensioni, la classica Bucket Bag è 23cm x 31cm x 16.5cm. Per stupire una vera appassionata di borse.

Prezzo: 695,00 €

Jacquemus – Le sac Noeud

Il giovanissimo stilista francese che ha rivoluzionato il mondo della moda, propone questa piccola borsa in pelle da portare a mano con doppio manico, disponibile in tre colori. Per comprendere meglio il livello di iconicità del brand, la borsa non può essere subito acquistata: si può solo entrare nella lista d’attesa.

Prezzo: 715,00 €

Loewe – La Palme Heel bag in soft calfskin

Il marchio spagnolo di proprietà di LVMH propone borse di lusso dal design molto ricercato. La capsule collection in collaborazione con l’artista Ken Price Studio ne è un esempio. Questa borsa è un accessorio molto bello e unico, perfetto per chi vuole essere eccentrico con classe.

Prezzo: 980,00 €

Borse dai 1000 ai 3000 €

Ve l’avevamo detto che alcune borse sono così preziose che possono diventare addirittura un investimento: ecco qualche esempio, nuovo o usato.

Gucci – Mini borsa hobo Jackie 1961

Intramontabile, perfetta nel suo tessuto GG Supreme, con dettagli verdi e rossi tipici della maison e finiture in color oro, bellissima nella dimensione mini, dotata anche di tracolla.

Prezzo: 1350,00 €

Céline – Classic Bag

Semplicemente perfetta nella sua semplicità, è possibile trovarla usata su Vestiaire Collective a un prezzo molto inferiore rispetto al medesimo modello nuovo, ma in ottime condizioni. Per questo va a ruba: una volta trovata, va comprata subito!

Prezzo: 1900,00 €

Fendi – Peekaboo Iconic Mini

Questa non è una borsa, è uno sfizio. Colori, fantasie, texture tutte diverse ma tutte accomunate dall’eterna bellezza di questo modello, che portato aperto svela l’interno foderato con altrettante tine e disegni.

Prezzo: 2700,00 €

Hermès – Kelly 32

Le borse di Hèrmes possiamo tranquillamente paragonarle a un gioiello, per questo il loro acquisto è sì impegnativo ma duraturo nel tempo.

Come ben sappiamo, per poter avere una Kelly nuova bisogna mettersi in lista d’attesa oltre che spendere cifre da capogiro. In questo caso, ancora una volta, arriva in nostro soccorso Vestiaire Collective: il prezzo è sempre alto, ma più “abbordabile”. Perfetta se più che un regalo si vuole donare un sogno.

Prezzo: 3000,00 €