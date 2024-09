Furla, le borse per l’Autunno-Inverno 2024/25: eleganza semplice ma mai ordinaria

Vuoi essere sempre alla moda? Scopri la nuova collezione di borse Furla Autunno-Inverno 2024/25. Modelli iconici e nuove tendenze per un look impeccabile

Furla, sinonimo di eleganza e artigianalità italiana, è un brand che ha saputo conquistare il cuore di molte donne grazie alle sue creazioni raffinate, funzionali e di alta qualità. Fondata a Bologna nel 1927 da Aldo e Margherita Furlanetto, la storica azienda di borse ha sempre mantenuto uno stile che unisce tradizione e innovazione, proponendo modelli che rispecchiano la femminilità contemporanea.

La nuova collezione rispecchia le ultime tendenze borse Autunno-Inverno 2024/25 con tanti modelli che coniugano estetica e praticità, ideali per accompagnare ogni look, sia da giorno che da sera: vediamole insieme.

Furla, le borse shopping capienti ed eleganti

La borsa shopping Furla Mionido, disponibile in due taglie (M e L) è la scelta perfetta per chi cerca una borsa capiente senza rinunciare allo stile. Caratterizzata dalla lavorazione intrecciata della nappa trapuntata, questa tote richiama i motivi del tradizionale vimini artigianale, ma con un tocco moderno. Le sue linee morbide e rotonde la rendono accogliente, come suggerisce il nome stesso, evocando la sensazione di un nido sicuro e confortevole.

Ideale per l’ufficio o per le giornate di shopping, la Mionido Shopping è perfetta abbinata a un look casual chic: jeans scuri, un blazer oversize e stivaletti. Per un’occasione più formale, invece, si abbina splendidamente a un completo sartoriale dalle linee pulite. I doppi manici ampi permettono di portarla sia a mano che a spalla, rendendola versatile e funzionale.

Goccia, la borsa Furla tote o hobo

Un altro modello molto capiente della collezione di borse Furla per l’Autunno-Inverno 2024/25, ideale per affrontare lunghe giornate fuori casa, è la borsa Goccia. Con la sua silhouette orizzontale e il formato ampio, questa tote bag in pelle liscia unisce eleganza e funzionalità. I cinturini decorati con l’hardware ad incastro magnetico con logo Arco Furla aggiungono un tocco distintivo, mentre l’interno spazioso con chiusura a zip garantisce praticità.

Questa borsa è perfetta per un look da ufficio elegante, abbinata a un completo sartoriale in tonalità neutre o a un cappotto lungo. La sua capienza la rende adatta anche per giornate di lavoro intense, in cui è necessario portare con sé documenti, laptop e tutto il necessario.

La borsa Furla Goccia è disponibile anche nel modello hobo bag dal design destrutturato, perfetta per chi ama le borse morbide e confortevoli. Realizzata in pelle liscia, questa borsa si distingue per la sua fascetta abbinata impreziosita dall’hardware cilindrico, che aggiunge un tocco di eleganza e modernità.

Ideale per un look casual e rilassato, si abbina bene a un paio di jeans boyfriend, una camicia oversize e un trench per un outfit da giorno chic e confortevole. La borsa a spalla Goccia è perfetta anche per un weekend fuori città, grazie al suo interno spazioso che permette di portare con sé tutti gli essentials.

Sfera, le borse Furla a spalla o a tracolla

La borsa a spalla Furla Sfera è un accessorio che coniuga praticità e stile. La sua silhouette a sella e le linee morbide e stondate ne fanno una borsa comoda e versatile, perfetta per essere indossata al braccio. La tracolla fissa regolabile permette di adattarla a diverse esigenze, mentre la chiusura con bottone magnetico, impreziosita dall’hardware rotondo in galvanica, richiama l’elemento iconico del brand.

Ideale per un look da lavoro sobrio e contemporaneo, si abbina bene a un blazer over e pantaloni cropped, oppure a un abito lungo in maglia per un look più boho-chic. Questa borsa è l’accessorio perfetto per chi cerca una borsa pratica ma dal forte impatto estetico.

La borsa a tracolla della stessa linea si distingue per le sue linee sinuose e il formato a sella. Realizzata in pelle liscia, questa borsa è impreziosita dal dettaglio in suede che riveste la patta interna, un richiamo alla morbidezza e alla qualità artigianale che caratterizzano il marchio. La chiusura a sfera è un elemento iconico che aggiunge un tocco di lusso e modernità.

Perfetta per chi è sempre in movimento, questa crossbody si abbina bene a un look da giorno dinamico, come un cappotto sartoriale con pantaloni a sigaretta e mocassini. Può essere indossata anche con un abito midi in stile boho per un mix di eleganza e casual, ideale per un appuntamento informale o una giornata di lavoro in smart working.

Le mini borse

Se ami le mini bag, borse piccole ma ricche di carattere, il secchiello Furla Mionido mini è la scelta perfetta. La stessa lavorazione intrecciata della nappa trapuntata che caratterizza la versione shopping viene qui applicata a una silhouette più compatta, con linee morbide e rotonde che evocano una sensazione di accoglienza e intimità.

Questo mini secchiello è l’accessorio perfetto per una serata fuori o un brunch domenicale. Può essere abbinato a un abito midi in maglia per un look femminile e sofisticato, o a un completo casual con camicia oversize e jeans skinny per un contrasto tra formalità e relax. La sua dimensione ridotta lo rende comodo da portare, mantenendo comunque la possibilità di contenere gli essentials.

La borsa a mano

La borsa a mano Furla Sfera è una scelta sofisticata per chi cerca una borsa piccola ma estremamente versatile. Realizzata in pelle liscia, con dettagli in suede sulla patta interna, questa borsa si distingue per il design minimal e il formato compatto. Il manico superiore la rende ideale per essere portata a mano, ma è dotata anche di una tracolla regolabile per un indosso più pratico.

Questo modello è perfetto per una giornata in ufficio seguita da un aperitivo. Abbinata a un tailleur pantalone o a una gonna midi plissettata, la borsa a mano Sfera aggiunge un tocco raffinato che non passa inosservato.

Furla, una “delizia” di borsa

Infine, la borsa mini Furla Delizia è un vero gioiello di eleganza in miniatura. Con la sua struttura rigida a mezzaluna e la pelle liscia e setosa, è perfetta per chi ama accessori raffinati e discreti.

Comoda da indossare a spalla o a mano, grazie alla tracolla regolabile, questa mini borsa è l’ideale per chi desidera un accessorio elegante e pratico al tempo stesso. Perfetta per una serata elegante, si abbina a un abito da cocktail o a un completo pantalone fluido. Il suo design essenziale la rende infatti adatta anche a occasioni più formali, per uno stile impeccabile in ogni situazione.