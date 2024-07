Le borse di tendenza per l’autunno inverno 2024-25 viste sulle passerelle di tutto il mondo: dalle maxi bag con tracolla alle borse con ciondoli e charms, ecco alcuni dei trend più hot.

Le passerelle delle Fashion Week di tutto il mondo, oltre a rivelarci le tendenze degli abiti che indosseremo nell’autunno inverno 2024/25 ci hanno offerto anche una panoramica di quelle che sono le tendenze per le borse della prossima stagione

Investire in una delle borse di tendenza per l’autunno inverno 2024/25 significa scegliere un accessorio destinato ad accompagnarti innumerevoli volte. Se vuoi essere all’avanguardia, ecco alcuni dei trend più hot che non possono mancare nel tuo guardaroba.

Borse, le tendenze per l’autunno inverno 2024/25

Le borse sono molto più di semplici accessori: sono pezzi chiave del guardaroba, e la vera tendenza per l’autunno 2024 è quella di vivere la propria borsa. Archiviato il minimalismo, si prediligono modelli capaci di integrarsi perfettamente nel quotidiano. Come ad esempio le maxi bag e le capienti tote viste in quasi tutte le collezioni, ideali per contenere scarpe e un cambio d’abito.

Oppure le borse personalizzate con ciondoli e charms proposte da Fendi, da Coach e da Miu Miu, che riflettono la propria personalità. Insomma, le borse diventano un’estensione di sé, meglio se consumate dall’uso e molti brand strizzano l’occhio a questa tendenza: Balenciaga e Prada, ad esempio, hanno proposto in passerella modelli con pieghe e graffi intenzionali.

Tra le tendenze dominanti, come già accennato, troviamo le maxi borse. I colori protagonisti sono il rosso insieme a un nuovo, intrigante verde, tonalità già protagonista da Prada e Miu Miu nelle ultime stagioni che ha conquistato anche le passerelle di Gucci e Fendi, rivelandosi un’alternativa energizzante e stravagante al classico rosso, che dona personalità e rende ogni outfit speciale.

Tra i materiali, accanto alla pelle liscia e in stampa coccodrillo, dominano l’eleganza retrò del velluto e gli inserti fluffy in pelliccia o pelo.

Tornano le borse a secchiello rivisitate con un design trendy e moderno, come le varianti presentate da Chloé, Chanel e Fendi, perfette per un look casual ma chic. Le borse a mezzaluna sono un altro dei trend emergenti che ha spopolato sulle passerelle dell’autunno 2024, come i modelli eleganti e sofisticati avvistati sulle passerelle di Gucci e presenti anche nelle collezioni di Dior, Givenchy e Jil Sander, ideali per chi desidera un accessorio raffinato ma alla moda.

Le borse dell’autunno 2024, oversize e con charms

Le borse oversize con o senza tracolla sono una delle tendenze più forti dell’autunno 2024. Questi modelli ampi e capienti, che permettono di portare con sé tutti gli oggetti essenziali in modo pratico e di tendenza sono stati proposti da marchi come Michael Kors, Bottega Veneta, Dior, Balmain e Loewe.

Altra tendenza che torna dagli anni Novanta e che ha caratterizzato molte collezioni sono le borse con charms e ciondoli applicati. Dai monogrammi alle forme astratte, questi dettagli aggiungono alla borsa un tocco divertente, carattere e personalità.

Miu Miu ha lanciato “Tricks”, una serie di micro borse e ciondoli a forma di cuori e nastri in pelle, corda e nylon da attaccare alla borsa.

Coach invece ha portato in passerella borse dalle quali pendono ciondoli come borsette in miniatura, portachiavi a tema New York, mele, modellini di taxi e addirittura tazze souvenir con la scritta “I love New York”, berretti degli Yankees e cartoline turistiche. Le iconiche Peekaboo bag e Baguette di Fendi sono impreziosite dai charms coordinati a forma di lecca lecca, frutto della collaborazione Fendi x Chupa Chups.

Borse tonde, maxi pochette e dettagli di pelliccia

Tra le novità più interessanti delle sfilate autunno inverno 2024/25 ci sono le borse tonde o a forma di cilindro proposte da diverse maison, dalla Mini Audière di Chanel alle borse a mano di Gucci. L’accessorio perfetto per chi desidera una bag chic e diversa dal solito.

Un’altra tendenza di questa stagione è quella delle maxi pochette morbide, una via di mezzo tra una day bag e una grande trousse da viaggio preferibilmente con stampa coccodrillo, come quelle proposte da Tod’s e Ferragamo, ma anche da Fendi, perfette per chi cerca la praticità senza rinunciare all’eleganza.

Molte maison come Fendi, Altuzarra e Marni hanno arricchito le borse con un tocco di lusso applicando dettagli in pelliccia o materiali pelosi e creando accessori che non passano inosservati e in più aggiungono ai look invernali un tocco fluffy di calore e morbidezza.

Le bag trasparenti e la borsa d’aria di Coperni

Un trend decisamente affascinante è quello delle borse trasparenti. Off-White ha stupito con una tote in PVC trasparente decorata con una stampa oversize del motivo Arrow e cinghie decorative in pelle. La Air Swipe Bag di Coperni, realizzata in aerogel di silice nanomateriale, materiale utilizzato dalla NASA per catturare la polvere di stelle, ha portato l’innovazione a nuovi livelli: composta al 99% di aria, pesa solo 33 grammi.

L’eterea handbag trasparente effetto cubo di ghiaccio di Mohapatra, invece, ricorda un gioiello in vetro soffiato. Tra le borse della prossima stagione c’è davvero l’imbarazzo della scelta: sei pronta a sfoggiare uno dei modelli più in voga dell’autunno?