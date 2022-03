La borsa maxi è l'accessorio da comprare asap

Con l’arrivo della bella stagione torna la voglia di fare acquisti e rinnovare anche il reparto accessori del nostro guardaroba, borse in primis. Abbiamo visto tante tendenze per la primavera-estate, ma se le micro bag sono uno sfizio super glamour, le borse maxi sono più che mai necessarie!

Capienti e spaziose, queste borse riescono a contenere tutto quello che ci serve per una giornata fuori casa, per un lungo weekend tra amiche o anche semplicemente per essere chic.

Con le maxi bag ci sentiamo delle vere Queen

Nel mare magnum degli accessori, facendo lo slalom tra le tendenze della primavera 2022 come le borse a tracolla e il ritorno delle borse con manico in bambù, abbiamo scovato il modello perfetto per la donna moderna: la borsa maxi.

Oversize nella grandezza e nello stile, questa è una borsa che ci accompagnerà per sempre. E sa essere anche sostenibile! +Three°°° è un brand in espansione che ha ricevuto per primo la certificazione EPD per l’ecosostenibilità dei suoi prodotti.

Multicolor come un prato in fiore, la maxi bag sa conquistarci con le sue tinte accese e le fantasie, come nel caso di Chloé che mescola ben due tendenze colori moda: il verde e l’arancio.

La borsa oversize sarà la protagonista indiscussa dei nostri look e non potrebbe essere altrimenti: così maxi da dover essere abbinata per forza a qualcosa di easy. Una giacca cropped su dei leggings con lo spacco si accompagnano alla perfezione, ad esempio.

Anche un micro-tailleur coloratissimo è un outfit super da scegliere con una maxi bag a tracolla. Altrimenti esploriamo i modelli più cool delle gonne di tendenza, mettere una semplice t-shirt e una collana choker: il look casual every day è pronto!