Eccole, le borse con il manico in bambù sono tornate!

Quando la bella stagione chiama, la moda risponde e per quanto riguarda le tendenze borse 2022 non potevano mancare quelle con il manico in bambù. Sarà il tocco esotico? Sarà l’infinita classe che esprimono? Sarà che ci fanno subito pensare al caldo, al sole, alle passeggiate in riva al mare in un vestito leggero?

Tutto questo e anche di più, la borsa con manico in bambù la amiamo per la leggerezza che irradia e il suo essere naturalmente chic.

Con il manico in bambù la borsa diventa super!

Partiamo dalla maison che per prima ha reso celebre la borsa con il manico in bambù: parliamo ovviamente di Gucci e della sua iconica it bag. Nata nel dopoguerra e rivisitata in mille modi, non ha però perso la sua identità rimanendo sempre fedele a se stessa.

Una borsa che unisce povertà (il bambù servì a sostituire la pelle) e classe, con un pizzico di esotico che amiamo alla follia.

Ma sono tantissime le versioni che vedono protagonista il bambù e la sua nodosità raffinata. C’è chi preferisce una micro bag in midollino intrecciato, delicatissima, da portare con un abito leggero e a balze e chi la adora come hand bag in rafia e chiusura intrecciata dal tocco retrò.

In ultimo non possiamo dimenticare la comodità di una borsa a tracolla in pelle, arricchita dal dettaglio in bambù e da un colore delicato come il pink bubblegum.

Come fare a meno di questa borsa così incredibilmente chic quando possiamo accaparrarcela in tantissimi modelli tutti meravigliosi?