Borse di lusso: da Hermès a Chanel, le 10 borse più costose al mondo

Le borse di lusso, soprattutto quelle in edizioni limitate e realizzate con pellami esotici e dettagli preziosi, sono diventate un vero e proprio status symbol. Non si tratta solo di accessori, ma di veri e propri investimenti. Secondo una ricerca di Credit Suisse, puntare sulle borse di lusso è addirittura più redditizio che investire in arte o gioielli. Mentre i gioielli possono passare di moda o essere legati a tendenze specifiche, le borse, soprattutto quelle prodotte in edizione limitata o realizzate con materiali preziosi, mantengono e spesso aumentano il loro valore.

Certo, questo vale per chi ha a disposizione un budget illimitato, perché qui non si parla semplicemente delle borse di tendenza sulle quali investire qualche migliaio di euro, ma di cifre con più zeri. Questo è il motivo per cui, chi può permetterselo, sceglie di investire in pezzi unici che non solo arricchiscono il guardaroba, ma offrono anche un ritorno economico concreto nel tempo.

Borse di lusso, la Nano Bag in oro 18 carati di Paco Rabanne

L’ultimo esempio è la Nano Bag in oro 18 carati di Paco Rabanne, presentata durante la Paris Fashion Week Primavera-Estate 2025. Questo straordinario accessorio è stato descritto come la borsa più costosa al mondo, e ha lasciato tutti a bocca aperta durante la sfilata al Palais de Tokyo.

La borsa è una riedizione super preziosa della Nano Bag del 1969, originariamente creata dal fondatore della Maison, Paco Rabanne. Il design si ispira ai grembiuli metallici dei macellai francesi, ma in questa nuova versione i dischi metallici che compongono la silhouette rettangolare e morbida sono realizzati in oro 18 carati. Julien Dossena, il direttore creativo di Rabanne, ha voluto celebrare l’iconico modello del marchio, proponendo una versione estremamente esclusiva e preziosa, un’opera d’arte che trascende l’idea di accessorio per diventare un vero e proprio simbolo di lusso e raffinatezza.

Con un prezzo di circa 250.000 euro, questa borsa rappresenta non solo un capolavoro di artigianato, ma anche un pezzo unico che ridefinisce i confini del lusso nella moda. Realizzata con estrema cura per i dettagli e materiali di altissima qualità, la Nano Bag in oro è pensata per una clientela d’élite, un simbolo di esclusività e potere. Non sorprende che la maison l’abbia presentata come una delle borse più costose al mondo. Ma è davvero così?

Borse più costose al mondo, il dominio di Hermès

Quando si parla di borse preziose, Hermès è il nome che domina la scena. La maison francese fondata nel 1837 è famosa per l’artigianato impeccabile e per la creazione di borse che sono simboli di potere e lusso.

Le borse Hermès più famose sono senza dubbio la Birkin e la Kelly, modelli che rappresentano uno status symbol e sono veri e propri oggetti del desiderio. Acquistare una Birkin o una Kelly non è facile: bisogna essere clienti fedeli e prepararsi a lunghe liste d’attesa. Un percorso che ha reso queste borse ancora più esclusive.

Le borse di lusso da record di Hermès

Alcuni modelli iconici di Hermès, ad esempio, hanno raggiunto cifre stratosferiche grazie alla loro rarità e ai materiali esclusivi utilizzati. Un esempio è la Birkin Ombré in pelle di lucertola e rifinita con hardware in palladio, venduta all’asta da Sotheby’s nel 2020 per 137.500 dollari.

O la Birkin metallizzata argento del 2022, venduta per 139.230 dollari. Ancora più sorprendente è la Birkin So Black in coccodrillo nero, disegnata da Jean Paul Gaultier in edizione limitata, che è stata battuta all’asta per 208.000 dollari.

Borse di lusso, le it-bag di Chanel e Louis Vuitton

Anche Chanel è protagonista nel mondo delle borse di super lusso. Nel 2008, Karl Lagerfeld ha lanciato una versione della celebre 2.55, la Diamond Forever, realizzata in pelle di alligatore e adornata con una chiusura in oro bianco e 334 diamanti per un totale di 3.56 carati. Questa borsa è stata venduta all’asta da Madonna durante il gala di beneficenza amfAR per 261.000 dollari, confermando il potere di Chanel nel mercato delle borse da collezione.

Nel 2023, Louis Vuitton ha fatto parlare di sé con il debutto di Pharrell Williams come direttore creativo. Durante la sfilata maschile, ha presentato una versione extra-large della Speedy, un modello iconico reinterpretato in chiave futuristica, con un prezzo da capogiro. Louis Vuitton si è ritagliato il suo posto nella classifica delle borse più costose grazie a pezzi come il borsone Speedy in pelle di coccodrillo gialla e catena d’oro, venduto per 1 milione di euro.

Le borse gioiello di Lana Marks e Mouawad

Nel mondo delle borse di lusso ci sono anche outsider che hanno lasciato il segno. Il brand americano Lana Marks è noto per la sua Cleopatra Clutch, una borsa che produce in una sola edizione all’anno, personalizzata per la cliente. Nel 2012, l’attrice cinese Li Bingbing ha portato una Cleopatra Clutch al red carpet degli Oscar 2012 con 40 carati di diamanti neri e il suo nome inciso in oro e diamanti rosa. La versione più costosa di questa borsa, con un prezzo stimato di 400.000 dollari.

Ma la borsa più costosa al mondo appartiene a Mouawad, un brand di alta gioielleria. La sua 1001 Nights Diamond Purse, tempestata di oltre 4.000 diamanti, è stata venduta per la cifra record di 3,8 milioni di dollari. Più che una borsa, è un vero e proprio scrigno gioiello, un pezzo destinato a pochissime persone al mondo.

Borse di lusso più costose al mondo, la top 10

Le borse di lusso sono gioielli da collezione destinate a star del cinema e a chi fa parte dell’élite del lusso. Questi modelli sono difficili da acquistare non solo per via del loro prezzo elevatissimo, ma anche per la loro rarità: alcune sono prodotte in quantità limitatissime e spesso vengono vendute solo tramite aste esclusive. Ecco una panoramica delle borse più costose al mondo.

Himalayan Kelly di Hermès: venduta per 513.200 dollari da Christie’s nel 2021. Himalayan Birkin di Hermès: una delle borse più rare, venduta per 450.000 dollari. Cleopatra Clutch di Lana Marks: personalizzata con diamanti, venduta per 400.000 dollari. Fabourg Birkin di Hermès (2019) con la facciata dello store parigino Hermès, venduta per 400.000 dollari. Feather Mosaïque Kelly di Hermès: una borsa decorata con un mosaico di piume, venduta per 352.825 dollari. So Black Feather Kelly di Hermès: una Kelly decorata con piume, venduta per 300.000 dollari. Diamond Birkin di Hermès: con chiusura tempestata di diamanti, venduta per 288.200 dollari. Diamond Forever di Chanel (2008) con diamanti e oro bianco, venduta per 261.000 dollari. So Black Birkin di Hermès (2010): una versione in pelle di coccodrillo nero, venduta da Christie’s nel 2019 per 208.000 dollari. Metallic Birkin 25 di Hermès (2005): venduta per quasi 140.000 dollari da Sotheby’s.

Nonostante i prezzi da capogiro il mercato delle borse di lusso continua a crescere, spingendo sempre più in alto il valore di questi tesori a portata di mano.