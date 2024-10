La borsa bordeaux renderà i tuoi look invernali ancora più chic

La borsa bordeaux è un must di stagione. Ecco come abbinarla al meglio e come valorizzare i look con la nuance più amata de momento!

Il bordeaux abbiamo appurato essere una delle nuance più in voga dell’autunno inverno. Un colore accogliente, piacevole da indossare e ideale per chi ama l’eleganza e la semplicità, il bordeaux è una delle tonalità più belle della fredda stagione a cui sarà impossibile rinunciare.

Se non sai come sfoggiare questo colore a tratti impegnativo, dovresti assolutamente prendere ispirazione dai look proposti dai brand e dalle influencer appassionate di moda.

Potresti iniziare da uno degli accessori più importanti di una donna: la borsa. Come abbinare la borsa bordeaux e quali sono i look più belli della stagione fredda che amerai sfoggiare con stile e classe?

Ecco alcuni consigli su come abbinare la borsa bordeaux sia durante il giorno che nelle occasioni più importanti e formali!

La bag bordeaux è un must have dell’autunno inverno

I consigli su come abbinare il bordeaux non devono assolutamente essere sottovalutati. Commettere errori di stile con questa nuance è molto semplice, questo perché è un colore che si fa notare e messo in contrasto con altre tonalità potrebbe compromettere la sua eleganza.

Dopo aver constatato che anche gli stivali bordeaux sono una delle tendenze dell’autunno inverno da non lasciarsi sfuggire, non potrai che innamorarti della borsa della stessa nuance da abbinare proprio alle calzature in questione.

Borsa e scarpe dello stesso colore rendono il look ancora più chic, specialmente se l’outfit è composto principalmente da un total look dalla nuance neutra e chiara come il beige o il bianco panna.

Il grigio è una delle tonalità di tendenza dell’autunno inverno, lo vediamo anche come protagonista dei cappotti lunghi da indossare nella fredda stagione, ideale quindi da abbinare alla borsa bordeaux con tanto di scarpa total black che crea il giusto contrasto tra le tonalità.

Per un look elegante e raffinato puoi sfoggiare la tua bag a mano su un mini dress elegante della stessa nuance, otterrai un total look che non ti lascerà passare inosservata e l’eleganza sarà protagonista indiscussa del tuo outfit.

Indossa il tuo jeans preferito a vita alta con un dolcevita chiaro, concludi il look con una sneaker e una giacca in denim e sfoggia la tua borsa bordeaux a tracolla: il look che nella sua semplicità ti permetterà di essere elegante e raffinata! Anche l’abbinamento verde e bordeaux è uno dei più gettonati dell’autunno inverno, da equilibrare con un colore chiaro o tendente al panna.