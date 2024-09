Look bordeaux, le nuance da abbinare quest’autunno inverno

Uno dei colori più in voga dell’autunno inverno è senza ombra di dubbio il bordeaux. Una tonalità semplice da indossare, sta bene a tutte e può essere sfoggiato in tantissimi contesti diversi, dall’ufficio ad un ristorante chic e lussuoso. Declinato in abiti maxi, gonne midi e calzature di ogni tipo, il bordeaux è una nuance da non farsi sfuggire.

Se non sai come abbinare il bordeaux, ecco una guida sulle nuances da privilegiare durante la fredda stagione!

Come abbinare il bordeaux durante la fredda stagione

Ritenuto uno dei colori più gettonati della mezza stagione, in realtà il bordeaux richiama molto anche i look estivi seppur reinterpretato in modi completamente diversi. Durante l’autunno e l’inverno, invece, diventa protagonista del look non solo con i capi d’abbigliamento ma anche con gli accessori indossati per l’occasione.

Quali sono le nuance che si abbinano al bordeaux? Secondo gli esperti della moda uno dei colori che ti permette di andare sul sicuro è sicuramente il nero. Puoi decidere di indossare un look total black e personalizzarlo con una borsa bordeaux o uno stivale di tendenza di questa tonalità tanto amata.

Un’altra nuance che si abbina al bordeaux è il bianco in tutte le sue sfumature. Ideale per chi è alla ricerca di look luminosi ed eccentrici anche durante l’inverno, puoi indossare una camicia bordeaux e un pantalone a palazzo total white con un tacco elegante e raffinato della stessa tonalità della camicia.

Per un look più elegante potresti provare ad abbinare il tuo abito bordeaux ad un cappotto marrone in stile teddy bear. Sicuramente anche il beige ti permette di ottenere un look estremamente elegante, specialmente se sei alla ricerca di un outfit più acceso senza esagerare.

Rimani al passo con le tendenze e privilegia tutti quei colori della terra. Indossa il tuo capo d’abbigliamento bordeaux con colori come giallo ocra, verde e arancione. Nelle tonalità calde non potrai che ottenere un effetto di super tendenza!

Se hai una maxi gonna bordeaux nel guardaroba, indossala con la tua camicia azzurra. Otterrai un look finale perfetto per l’ufficio, inoltre potrai personalizzarlo con le scarpe e gli accessori a seconda del risultato che desideri ottenere! L’azzurro, quindi, è un’altra nuance da prendere in considerazione se sei alla ricerca di un abbinamento per il tuo capo bordeaux.

Anche con il denim vai sul sicuro. Che sia chiaro o scuro non ha importanza, questa nuance abbinata ad un jeans di tendenza o una gonna maxi in denim non potrà che essere messa in risalto in tutta la sua eleganza!