Quali scarpe abbinare ai pantaloni palazzo: i consigli da seguire

Il pantalone a palazzo è senza dubbio uno dei modelli più richiesti in assoluto da ragazze e donne di tutte le età. Dal tocco elegante e raffinato, possono essere indossati in qualsiasi occasione e soprattutto con quasi tutte le tipologie di calzature.

Slanciano la figura, consigliati per quasi tutti i tipi di body shape in quanto si adattano perfettamente alla silhouette. Se non sai come scegliere i pantaloni in base al tuo fisico, non perdere la nostra guida in cui ti spieghiamo nel dettaglio la differenza tra le varie forme e i modelli di pantaloni da indossare per valorizzare il proprio corpo!

I brand propongono i loro pantaloni a palazzo per look eleganti ma allo stesso tempo versatili. Puoi rendere un look più casual o di classe in base agli accessori e alle scarpe che decidi di indossare. Inoltre è un modello che troverai tutto l’anno in tessuti differenti così da poterlo sfoggiare in ogni stagione.

La scelta delle scarpe talvolta potrebbe creare confusione. Quali sono le scarpe da indossare con i pantaloni a palazzo? Ecco i consigli di moda da non perdere per evitare di commettere errori di stile e non essere alla moda!

Scarpe da mettere sotto pantaloni a palazzo

Abbinare i pantaloni a palazzo è molto più facile di quello che pensi. La scelta della scarpa potrebbe definire lo stile del look, motivo per cui è importante sceglierla con cura.

Se preferisci un outfit più sportivo, puoi sempre optare per un paio di sneaker di tendenza. Punta ad un modello total white, così da creare il giusto contrasto con i colori scelti per il resto del look. Anche un sandalo basso minimal in pelle, un modello di tendenza per l’estate 2024, si adatta perfettamente all’eleganza del pantalone a palazzo.

Il pantalone a palazzo è uno dei modelli più suggeriti per i look da cerimonia, ideale quindi da indossare con scarpe con il tacco come le kitten heels. Anche le classiche décolleté, specialmente se con tacco alto, possono rendere il look molto più serio ed elegante. Privilegia tutti quei modelli a punta, così da creare il giusto equilibrio con l’ampiezza del pantalone.

Nel periodo invernale privilegia stivali come i texani per uno stile grintoso e più sbarazzino, altrimenti anche le maxi plateau possono mettere in risalto il look rendendolo più originale e alla moda.