Pantaloni, come sceglierli in base al fisico?

Per valorizzare la propria silhouette e sentirsi più a proprio agio con l’outfit scelto, la scelta del pantalone gioca un ruolo importantissimo. Se prima si trovavano solo jeans skinny e pantaloni a vita bassa, oggi grazie alle vastissime proposte dei brand è possibile trovare il pantalone che valorizzi al meglio le proprie forme.

Scegliere i pantaloni in base al proprio fisico, la guida

A vita alta, larghi, ampi, fino alla caviglia, a palazzo, insomma l’imbarazzo della scelta è dietro l’angolo. La scelta del pantalone non si sofferma solo su una questione di gusti, ma anche di body shape. Secondo i guru della moda si potrebbe scegliere il modello di pantalone in base alla propria forma fisica.

Chi ha un fisico a pera vanta fianchi, cosce e sedere più pronunciati, mentre l’upper body rimane più esile. I pantaloni consigliati per un fisico a pera sono sicuramente a vita alta, da privilegiare i modelli a palazzo, bootcut e flare. I modelli consigliati per il fisico a pera sono ideali anche per chi è basso e desidera slanciare la figura.

Il fisico a mela, invece, è il contrario del fisico a pera, quindi l’upper body è più pronunciato rispetto al lower body. Perfetti i modelli skinny, quindi anche i leggings sono super consigliati per questo tipo di silhouette. Anche i pantaloni a sigaretta valorizzano al meglio questa forma fisica.

I fianchi in linea con le spalle sono una caratteristica del fisico ovale, i pantaloni consigliati sono a vita media e dal taglio dritto. Per quanto riguarda la zip sarebbe preferibile averla sul fianco. Il fisico a clessidra è simile a quello ovale, in questo caso però il punto vita è più definito. Per questo tipo di fisico i pantaloni consigliati sono i bootcut o a zampa, possono essere a vita media o alta.

Chi ha le gambe particolarmente più lunghe del busto dovrebbe privilegiare i modelli cropped, i culotte pants ad esempio sono perfetti per questo tipo di silhouette. Anche gli shorts e le bermuda se indossate con delle scarpe basse, anche un semplice sandalo gioiello, potrebbero valorizzare questo tipo di fisico.

Il fisico a rettangolo, invece, può indossare qualsiasi tipo di pantalone, eccetto il modello a palazzo. Da evitare però la vita bassa in quanto potrebbe creare un effetto ottico poco piacevole, quindi via libera con la scelta di pantaloni a vita alta a sacchetto, flare, cropped e così via!

Ovviamente i consigli degli esperti non sono delle regole da mettere necessariamente in atto, è importante scegliere sempre un indumento che ti faccia sentire a tuo agio e che sia di tuo gradimento!