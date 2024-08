Gonna di jeans lunga, gli abbinamenti di tendenza

Consigli dei guru della moda su come abbinare la gonna di jeans lunga. Ecco alcuni look da cui prendere ispirazione!

Amata da molti e indossata specialmente nelle mezze stagioni, la gonna di jeans lunga è uno dei capi must have del momento ed è impossibile non sfoggiarla con eleganza e raffinatezza.

Comoda, pratica per il giorno ma perfetta anche per un look da sera, abbinare la gonna di jeans lunga, però, a volte può rivelarsi un compito difficile.

Quali sono le scarpe migliori da indossare con questo indumento? Meglio un crop top o una camicia? E quali sono gli accessori migliori per dare un tocco di luce al look in denim? Ecco i suggerimenti dei guru della moda su come abbinare la gonna di jeans lunga per i tuoi look da sera estivi o in vista della stagione autunnale!

La gonna di jeans lunga è il capo must have del momento, i look a cui ispirarsi

Dopo aver capito come abbinare la minigonna in denim, bisogna individuare anche gli abbinamenti ideali con la gonna lunga di jeans. Sia in versione mini che in versione over, la gonna di jeans è un capo da avere nell’armadio e da indossare in diverse occasioni.

Può essere indossata per look casual e da giorno da indossare in tutta comodità, oppure può diventare protagonista di look serali, più eleganti e raffinati con scarpe ad hoc e maglie più elaborate.

Tra i look migliori con la gonna lunga di jeans non passa inosservato l’abbinamento sneakers e t-shirt bianca. Un classico che continua ad andare di moda ormai da diversi anni, se vuoi andare sul sicuro punta a questo look estivo e di mezza stagione da arricchire con una mini bag e un paio di occhiali da sole di tendenza.

Con l’arrivo dell’autunno potresti iniziare a sfoggiare i tuoi primi stivali di mezza stagione. La gonna lunga di jeans con spacco si presta perfettamente a questo tipo di abbinamento, opta per un contrasto più scuro oppure punta ad una scarpa della stessa sfumatura della gonna.

Molto bello anche l’abbinamento con le sling back, la scarpa sofisticata per chi non ama azzardare più di tanto e decide di puntare al minimal. Un crop top potrebbe essere il capo d’abbigliamento perfetto per concludere il look.

Se hai una camicia oversize azzurra nel guardaroba, tirala fuori per indossarla insieme alla tua nuova gonna di jeans lunga. Concludi con una scarpa bassa come una ballerina o un modello più deciso come gli stivaletti. Nel caso in cui le temperature siano leggermente più basse, potresti portare con te una giacca biker da mettere solo sulle spalle.