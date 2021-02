Tuta intera per la primavera 2021: i modelli più belli

C’è già aria di primavera, non la sentite? Noi sì, e di certo la sente il vostro guardaroba. Forse vi potrà sembrare presto, ancora avvolte nelle vostre sciarpe, ma è già giunto il momento di scegliere qualche capo essenziale per la prossima stagione. Stiamo parlando di lei: la tuta intera.

Ecco qualche ispirazione per sceglierla perfetta.

La tuta intera bianca

Niente grida al mondo che sentite arrivare il sole, le fioriture e le temperature più miti come una candida tuta intera bianca. È un pezzo iconico, elegante e sbarazzino.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Ma se per caso non voleste essere troppo tradizionaliste, o scontate, un perfetto compromesso per essere trendy e fuori dagli schermi è una tuta bianca da lavoro.

Jumpsuit a fiori

La stampa a fiori, è vero, può sembrare troppo ovvia in primavera, ma non lo è. È un classico, che si adatta perfettamente alla tuta intera.

Foto Getty Images | Anthony DelMundo

Per una variante che sia meno mainstream, provate una stampa in versione maxi, magari da abbinare a un cappotto over size finché la temperatura non sarà calda.

Foto Getty Images | Craig Barritt

Tuta intera di jeans

Intramontabile. Non c’è altro modo per definire la tuta intera in jeans. Il denim si sposa perfettamente con questo capo, in tutte le sue versioni: con la zip o con gli automatici, blu indigo o carta da zucchero, con colletto o alla coreana. Insomma, da avere assolutamente.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

A scacchi colorati

Per una versione coloratissima della vostra tuta intera per la primavera 2021, puntate sugli scacchi. Potete mescolare tinte e motivi di diverse dimensioni. Di certo non passerete inosservate.

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

La tutina sportiva

Il 2020 ci ha viste quasi sempre indossare i pantaloni della tuta, ahinoi. Anche il 2021 potrebbe trascinarsi questo grande trend, ma non vogliamo rinunciare allo stile. Perché non sfoggiare, allora, una tuta intera da yoga? Aderente, comoda e morbida. Perfetta per una corsa al supermercato o, perché no, con gli accessori giusti, anche per una cena tra amiche.