Aggiungi un colletto all'abito e c'è un amico in più

Ah, la passione per il vintage! Da qualche anno, complici i tanti mercatini dell’usato che popolano le città, la passione per i capi d’antan si è diffusa a dismisura. Trasportandoci in un mondo fatto di capi naive, in colori moda caldi o pastellati, calzature dai tacchi bassi che ci ricordano gli anni ’50 o fiocchi bon ton. Tra i dettagli che possono fare la differenza sui nostri look, giungono ora i colletti: i capi con colletto, infatti, ricordano le divise delle antiche scuole o delle infermiere di guerra, ma anche i vestiti di quando eravamo bambine.

Il colletto? Da cambiare più spesso della borsa

Ultimamente nei negozi e per le strade cittadine, abbiamo cominciato a veder circolare capi con colletto di tutte le forme e colori. Questo significa solo una cosa: la nuova tendenza moda da seguire nell’inverno 2022 sono i colletti. Fortuna che c’è chi ha pensato ai colletti interscambiabili! Se ad esempio un giorno fossimo in mood da ufficio, potremmo abbinare alla nostra blusa un colletto in pizzo San Gallo. Se invece avessimo voglia di stupire con lo stile durante una serata fuori, potremmo aggiungere un colletto in tessuto metallico o un colletto gioiello al look, per sembrare delle vere e proprie reginette di stile.