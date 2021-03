Noi siamo delle grandi fan dei capi appariscenti. Adoriamo le paillettes e i colori accessi. Allo stesso tempo, però, adoriamo anche i capi oversize semplici e adatti a tutti i giorni. Ecco perché, quando abbiamo visto questo trench oversize di H&M ci siamo rese conto che non solo è perfetto per questa stagione, ma è anche super cool.

Non ci credete? Provate ad aprire un qualunque social network, TikTok compreso. Scoprirete che tutti stanno letteralmente impazzendo per i trench. Più strutturati o oversize, come quello proposto da H&M, questo capospalla ha sicuramente tanto da dare in primavera. Infatti, oltre ad essere indubbiamente stiloso, il trench sta bene con tutto, dagli outfit più sporty a quelli più formali.

Trench H&M: inclusivo, economico e ecofriendly

Nel caso del trench di H&M, inoltre, andiamo a scegliere un capo ecofriendly, inclusivo e soprattutto adatto a tutte le tasche. Infatti, il trench oversize del brand svedese è in poliestere riciclato tinto da We aRe SpinDye. Questo è un metodo di colorazione sostenibile che utilizza poliestere riciclato e riciclabile. Quindi, è amico dell’ambiente, perché è un sistema chiuso che riduce i consumi di acqua del 75%. Ma non solo. Perché riduce anche del 90% l’utilizzo dei prodotti chimici, oltre che di energia ed emissioni di anidride carbonica.

Insomma, questo trench oversize è un vero e proprio amico della natura, perfetto anche per tutte coloro che non vogliono rinunciare ad acquistare capi sostenibili e attenti all’ambiente.

Foto H&M | Trench oversize

Inoltre, stiamo parlando di un capo sicuramente inclusivo, con tagli che vanno dalla XS alla XXL. Ad esempio, la modella nelle foto che vi proponiamo è alta 175 cm e indossa una XS/S. Già da questo riuscite a farvi un’idea della vestibilità del capo e di quale potrebbe essere la taglia più indicata per voi. Ovviamente, la scelta della taglia può essere dettata dall’effetto che desiderate. Se preferite un effetto meno over, potrete scegliere anche una taglia in meno rispetto alla vostra. Altrimenti, per un un effetto veramente oversize, avrete solo l’imbarazzo della scelta sulla taglia.

Infine, il prezzo. Il trench over di H&M costa 89,99 euro. Un prezzo decisamente abbordabile e che mette d’accordo tutte, anche le mamme che vengono trascinate dalle figlie a fare shopping.

Con meno di 100 euro vi assicurate un trench effetto wow, in tessuto riciclato, con chiusura doppio petto, maniche a raglan lunghe e voluminose e cintura staccabile da annodare in vita. Un capo senza tempo economico, perfetto per la stagione e attento all’ambiente. Cosa potreste desiderare di più?

