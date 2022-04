Primavera fa rima con Festival: lasciati ispirare da questi look

Siamo oramai in Aprile inoltrato, e questo vuol dire solo una cosa: è tempo di imbellettarsi per il Festival musicale più cool di sempre! Con la primavera nell’aria, si inizia ad annusare il frizzate effluvio della libertà. Libertà espressa appieno dai fashion e beauty look sfoggiati, come di rito, al Coachella Valley Music and Arts Festival . Sì, perché quello del Coachella è un mood, uno stile di vita! Vediamo insieme come immergercene, interpretandolo al meglio.

Abbiamo selezionato per te le idee più glamour per un make-up da Festival con i fiocchi, dalle piene vibes Coachella, per affrontare degnamente -e anche di più- l’attesissima stagione degli eventi all’aperto e dei concerti: non ci sarebbe scusa migliore per abbandonarsi ai colori intensi caratteristici delle tendenze make-up degli ultimi tempi, dalle vibrazioni vagamente gipsy e bohemienne, corredati ed impreziositi da applicazioni tridimensionali ed acconciature raccolte a tattico effetto messy. Insomma, parliamo di un casual studiato ad arte, urge prepararsi a dovere!

I Maneskin al Coachella 2022? Dove sono i biglietti?

Il consueto appuntamento con la musica e con l’arte attira, da sempre, a Palm Springs numerose star e celebrities -oltre agli appassionati dei festival musicali, naturalmente- e noi non vediamo letteralmente l’ora di poterne ammirare le mise! Un buon motivo per una sana evasione, farci un salto? La presenza della ragione del nostro orgoglio “Italiano“, i Maneskin. Avete capito bene, pare che la Maneskin-Mania colpirà ancora! Ma vediamo ora come spiccare tra la folla.

Fil rouge sarà, come sempre, l’ispirazione boho-chic con il suo fascino gitano, estremamente ricercata e molto in voga questa stagione anche per quel che compete il settore moda ed accessori, come nel caso della tendenza crochet.

Coachella Beauty Looks: come brillare per stravaganza

Via le basi pesanti ed opprimenti: il perfetto Coachella make-up predilige una base impalpabile e leggera, coerente al trucco shiny, come stagione calda comanda. Eyeliner stravaganti e ombretti polverosi colorati incorniceranno lo sguardo, tingendo le palpebre con i familiari look Color-block e Graphic Eyes che hanno tenuto le redini delle tendenze trucco occhi in tempi recenti. Questi impreziositi, talvolta, da applicazioni gioiello come nel caso del trend Pearl e Crystal Eyes oppure da fantasiosi grafismi sulla scia del trucco bianco.

Vedremo invece le labbra scaldate da rossetti marroni dalle tonalità della terra, labbra scintillanti non solo nel finish ma anche nel carisma. Il tocco in più? Applicazioni strass anche sul viso o bindi in stile indiano, come anticipava qualche tempo fa Vanessa Hudgens. Molto in voga, inoltre, i tatuaggi temporanei metallizzati, nei toni dell’oro e dell’argento, ideali per brillare come una stella.

Capelli stile Coachella per il tuo beauty look da Festival

E la chioma? Perlopiù sciolta e leggermente ondulata da beach waves, si decora con coroncine di fiori o accessori per capelli preziosi quali cerchietti o diademi. L’atmosfera da Festival sarà poi conferitale da chignon, trecce e treccine, rigorosamente ad effetto messy e strategicamente spettinato.

Allora, pronta per partire verso la California?