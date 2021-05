Tatuaggi temporanei: ecco come realizzarli a casa

Si avvicina l’estate e la voglia di sfoggiare le gambe nude, le braccia abbronzate e i nostri tatuaggi, che durante i mesi più freddi rimangono nascosti sotto strati di vestiti. Se non avete tattoo, ma vorreste tanto averne uno, magari temporaneo, in commercio sono disponibile tantissimi prodotti per realizzare tatuaggi temporanei bellissimi e perfetti da sfoggiare con l’abbronzatura.

Ecco quindi cinque prodotti per realizzare dei tattoo temporanei comodamente a casa.

Pinpoxe, set per tatuaggi temporanei

Il set per tatuaggi temporanei proposto da Pinpoxe è naturale, organico e sicuro anche per i più piccoli, perché non contiene PPD o altri prodotti chimici tossici. Per realizzare i vostri tattoo temporanei con questo kit dovrete indossare i guanti e, una volta realizzato il vostro disegno, dovrete aspettare almeno 24 ore per il risultato finale. Nel set sono compresi: 2 inchiostri, 2 stampini per tatuaggi e un ago in metallo per disegni molto dettagliati.

Foto Amazon | Pinpoxe Tatuaggi Temporanei

Beyond, per tatuaggi in stile hennè

Il set proposto da Beyond contiene cinque fogli con tatuaggi dorati e metallizzati in stile henné, fatti per durare circa 4-6 giorni. Per applicarli sulla pelle vi basterà ritagliarli, applicarli sulla pelle e inumidirli con un po’ d’acqua per circa 30-60 secondi. Dopodiché, il gioco sarà fatto e avrete dei meravigliosi tatuaggi temporanei da sfoggiare in spiaggia, o ad un aperitivo.

Foto Amazon | 5 fogli con 1-5 tatuaggi temporanei dorati metallizzati

Kpljeng, penna per realizzare le lentiggini finte

Le lentiggini finte sono tra le tendenze beauty per la primavera-estate 2021. La penna di Kpljeng è disponibile in marrone chiaro e scuro ed è perfetta per ottenere un look naturale e personalizzabile, grazie al comodo applicatore a punta in feltro morbido e resistente. Un’ottima soluzione, sicura ed efficace, anche per evitare danni alla pelle.

Foto Amazon | Kpljeng penna per trucco lentiggini finte

ONLYOILY, tatuaggi per sopracciglia

Dalle lentiggini finte passiamo alle sopracciglia realizzate attraverso tatuaggi temporanei. La penna per sopracciglia di Onlyoily per sopracciglia è impermeabile e perfetta per disegnare con precisione le sopracciglia. Inoltre, questo prodotto garantisce durata senza sbavature e scolorimenti. Infine, dura fino a 24 ore.

Foto Amazon |ONLYOILY Sopracciglio Penna Set-Tattoo

Amaoma, set con 6 fogli per tatuaggi temporanei

Infine, chiudiamo la nostra selezione di tatuaggi temporanei con il set da sei fogli proposto da Amaoma. Questi tattoo temporanei sono impermeabili e resistenti agli oli. Inoltre, non fanno male alla pelle e sono facili da rimuovere. Anche qui, vi basterà scegliere il vostro tatuaggio temporaneo preferito, ritagliarlo e applicarlo sulla pelle con un po’ d’acqua per un risultato super cool.