Milano Fashion Week: 3 tendenze che abbiamo amato

Dopo New York e Londra, anche la Milano Fashion Week ha monopolizzato per una settimana l’attenzione dei media, almeno fino alle elezioni del 25 settembre. Tantissimi eventi e sfilate si sono susseguite e gli addetti ai lavori si sono, come sempre, trasformati in trottole viventi per giungere da un capo all’altro della città.

Oggi, nel giorno di chiusura della manifestazione più fashion della moda italiana, vogliamo svelarvi quali sono state le 3 tendenze che ci hanno conquistato!

Maxi gonna e dolcevita, il mix perfetto

È stato amore a prima vista per questo look lanciato da Bottega Veneta sulle passerelle meneghine. Semplice eppure d’effetto, glamour ma con un pizzico di street style che non ci dispiace…insomma, il pullower con la maxi gonna ci piace anche in primavera!

Foto Bottega Veneta | tendenze Milano Fashion Week

Sarà forse la sua versatilità o i tantissimi abbinamenti a cui lascia spazio, ma crediamo che sia l’outfit perfetto per i periodi di transizione (primavera-autunno). Inoltre, racchiude in sé un’altra tendenza del 2022-2023: i look in pelle!

Tonalità inedite e texture particolari

Gli outfit della prossima primavera saranno sì super coloratissimi, seguendo il le tendenze moda colore degli ultimi mesi, ma ci stupiranno con nuance mai viste, come il ciano o il lime, delicate o accese: sicuramente inedite.

Foto Instagram | Fendi – tendenze Milano Fashion Week

Lo conferma Fendi che ha fatto del colore il suo punto di forza, con abbinamenti stravaganti e sempre originali che ci fanno sognare di essere già nella bella stagione.

Reggicalze a vista: la tendenza più hot della Milano Fashion Week

Dopo il grande ritorno del bustino in pelle, che fa impazzire le star di tutto il mondo, ecco che da Milano arriva una tendenza ancora più hot per la moda P/E 2023: il reggicalze a vista. La sfilata di Dolce e Gabbana ha reso questo capo di lingerie davvero protagonista!

Foto Instagram | Dolce e Gabbana – tendenze Milano Fashion Week

Una tendenza sexy e femminile, da provare anche subito con abiti cut out o see-through, ma anche con minigonne davvero mini o completi giacca e shorts. Insomma, la parola d’ordine è una sola: lingerie a vista!