Al via la Milano Fashion Week 2023 tra eleganza e consapevolezza femminile

È partita ufficialmente la MIlano Fashion Week 2023. Dopo la New York Fashion Week e in attesa della Paris Fashion Week, tante le proposte sfilate in passerella a Milano che raccontano una donna dalle diverse sfumature, ma con un unico comune denominatore la consapevole femminilità.

Da Fendi ad Alberta Ferretti, a N21 a Roberto Cavalli a Etro, tutti raccontano di una donna sicura di sè che sa spaziare nel suo guardaroba tra eleganza ed estro.

Fendi e l’eleganza multitasking

Al via la Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

La donna di Fendi è elegante e sovversiva nello stesso tempo, si muove tra sartoria e utility, tra signorilità e sensualità. È il giusto mix creato da una serie di pezzi intercambiabili, che si sovrappongono: micro grembiuli a pieghe vestono i pantaloni tailoring, il pizzo è laccato e stratificato, la maglieria è intagliata a scoprire sensualmente la pelle.

Le riletture sono personali, ma di facile espressione e utilizzo nel quotidiano. I richiami alle stampe d’archivio alleggeriscono il total look fatto su toni neutri e pastello, pensato per essere indossato da mattina a sera: la riprova, i baveri di paillettes ton sur ton e le sciarpe che fluttuano sugli abiti, ma anche la nuova It Bag, che non a caso si chiama proprio Fendi Multi. Sul finale della sfilata, una nota esplosiva e spensierata in color-block a sottolineare la femminilità e imperscrutabilità della donna.

Etro riparte dal caldo dei tessuti

Al via la Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

La seconda prova di Marco De Vincenzo da Etro parte dalle radici della Maison, che nel 2023 compie 55 anni. Una riscoperta della maglieria e dello spirito folk dove il tessuto è la materia prima da cui ripartire. Grezzo, caldo e originale come una coperta a righe irregolari o tartan, indossata dalle modelle come uno scialle e che gli ospiti si portano a casa.

Un punto di partenza solido come l’heritage della casa di moda, un tempo fornitrice di stoffe. Nuovi sono i giochi cromatici accesi e il Paisley, mixato con i micro pois cari al designer; i maxi abiti a balze si rivestono di crinoline di pizzo nero, le romantiche bluse in seta pussy bow si stagliano sotto le giacche bolero dal collo a U. Stivaloni clogs completano il look e lasciano aperto il cantiere su nuovi mondi.

Alberta Ferretti presenta una donna diva

Al via la Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

Per Alberta Ferretti la donna è sia delicata che forte. Una donna che sa essere incisiva, ma con garbo, nello stesso momento austera e sensuale, come il primo look che apre la sfilata: un abito grigio rigido a bustier indossato con i guanti lunghi velati. I capi di Alberta Ferretti esprimono l’essere complesso della donna, un messaggio espresso nel mix&match di tessuti: il pizzo con la pelle, la maglia con il satin, il velluto con lo chiffon, per slip dress e completi, micro gonne e crop-top.

La collezione si riassume nel suo simbolo, una rosa che fiorisce stampata e dilatata. I petali rossi intingono il guardaroba con un tocco carnale e inatteso: romantic dark, come la palette, una tavolozza di lapis, prugna, rubino e ciliegia, mixata con pastelli leggeri. Notabile è soprattutto la divisa da diva, a base di occhialoni scuri, cappello a tesa larga, cappotto avvolgente e maxi dress.