La sensualità di Dolce&Gabbana sfila alla Milano Fashion Week 2023

La quarta giornata della Milano Fashion Week 2023 è nel segno della sensualità anni novanta di Dolce&Gabbana. Oltre a loro anche Bottega Veneta, Ferragamo e Missoni hanno sfilato regalando dei pezzi di alta moda, che si vanno ad unire ai cappotti di Max Mara o al trend dei collant di Gucci.

In attesa della Paris Fashion Week, la moda milanese regala ancora delle emozioni in passerella. Una sfilata nel segno della sensualità per Stefano e Domenico, il famoso duo della moda italiana internazionale.

Il luccichio dei cristalli

Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

Un tripudio di luccichio abbagliante sugli abiti che hanno sfilato in passerella per Dolce&Gabbana. Neri, argento, oro, rossi: un grande scintillio accompagnato da un suono che si percepiva sulla passerella, come il completo di Kim Kardashian seduta in prima fila che torna a Milano per l’occasione. Protagonista della collezione è il colore nero, mentre l’oro e l’argento creano un’aura che amplifica la sensualità della donna che li indossa.

La sensualità in diverse forme

Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

La collezione autunno-inverno 2023/2024 continua sulla linea che riscopre tutto ciò che celebra ed esalta la più intima femminilità. Abiti velati indossati sulla lingerie di pizzo a vista; tubini drappeggiati in tulle e voile abbracciano figure diverse, dalla filiforme Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, alla top plus size Ashley Graham.

Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week 2023 – Foto Instagram @milanofashionweek

Le giacche e i cappotti si avvitano a clessidra e si allungano fino ai piedi, indossati con le calze velate e i sandali a listini. La donna che presenta la collezione Dolce&Gabbana, è una donna che affascina per il suo carattere, più che per la sua bellezza. A marcare questo concetto la scelta di look maschili con camicia e cravatta, ma colli di pelo che incorniciano il viso con un’aura di mistero.

Inoltre, ancora una volta, pezzi d’archivio di restyling, contraddistinti in sfilata dalla targhetta con l’anno di nascita: la gonna midi con lo spacco e la camicia velata del 1995, oppure il micro top smoking del 2002 da indossare come sotto giacca d’antan. E l’ultima uscita, un sensuale abito a sirena ricoperto di cristalli rossi, direttamente dal 1992.