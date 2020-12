Morbida, divertente, trendy: la borsa in borsa in ecopelliccia è uno degli accessori moda must have di quest’inverno.

Le faux fur bags richiamano la morbidezza e i colori dei peluche: perfette per uno stile sbarazzino e un po’ naif. Non mancano però modelli più eleganti grazie ai colori scuri stagionali: la pelliccia sintetica è un materiale molto versatile.

Scopriamo insieme i modelli più interessanti di questo inverno 2020-21.

Borsa in ecopelliccia: colorata o sobria, sempre cool

Quest’anno, sono tantissimi i brand che hanno scelto l’ecopelliccia per impreziosire i loro accessori, compresi modelli iconici o super low cost.

Stand Studio – Lolita Bag

Foto | Srand Studio

Partiamo con un brand che ha fatto della borsa in ecopelliccia la protagonista assoluta della collezione autunno/inverno 2020-21. Ce n’è per tutti i gusti in quanto a design, colori e grandezza. Il modello Lolita è uno dei più venduti ed è disponibile in diverse tinte: dal sobrio nero al corallo fluo.

Prezzo: 170,00 €

Cos – Teddy Fleece Shopper

Foto | Cos

Una shopper pratica, da portare a spalla, caratterizzata da una texture teddy: questo modello unisce la comodità ai trend della stagione.

Prezzo: 99,00 €

Asos – Pochette piccola a soffietto

Foto | Cos

Questa pochette per la sera dal colore pop accende subito un outfit invernale giovato sui toni scuri, creando un contrasto molto divertente.

Prezzo: 27,99 €

Stella McCartney – Borsa Falabella Tiny

Foto | Stella McCartney

La stilista inglese è stata una delle prime a introdurre nell’alta moda materiali sintetici che replicassero pelle e pelliccia naturali. Non può mancare all’appello la versione della sua borsa iconica in finto montone morbidissimo.

Prezzo: 665,00 €

Na-Kd – Furry Mini Tote

Foto | Na-Kd

Il peluche fatto borsa: questo tote da portare a mano è morbidissimo, molto bello sia in beige scuro caldo che in azzurro polvere.

Prezzo: 45,95 €

Orciani – Borsa a mano

Foto | Orciani

Il brand italiano propone questa borsa in pelliccia ecologica dal design classico molto elegante, da portare sia a mano che a tracolla. Il fake fur dà un tocco moda a u questo modello. Disponibile anche in tortora chiaro, esprime al meglio la sua texture in viola profondo.

Prezzo: 339,00 €

Mango – Furry Borsa a mano

Foto | Mango

Un trend è ufficiale quando spopola anche nel low cost. Questo modello di Mango, disponibile sia in beige che grigio, ha anche una tracolla in tinta molto pratica.

Prezzo: 39,99 €