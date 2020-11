L’inverno 2020-2021 è un inverno all’insegna dei maxi maglioni e del knitwear, vale a dire di tutti quei capi di abbigliamento in maglia caldi e confortevoli che potremo declinare in tantissime forme e colori.

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Dai gilet anni ’90 ai cardigan, dai twin-set coordinati ai maxi maglioni a collo alto, dai colori pastello, brillanti o neon alle fantasie a quadri o animalier, ecco le tendenze maglioni irrinunciabili per l’inverno 2021 e i consigli da sfruttare per gli abbinamenti più glamour della stagione!

Leggi anche A Natale si fa shopping online: 7 idee su Farfetch

Foto Getty Images | George Pimentel

Maglioni per l’inverno 2021

Foto Getty Images | JP Yim

La prima cosa a cui far caso è il filato: se soffrite particolarmente il freddo dell’inverno scegliete maglioni in cashmere, morbidissimi e raffinati, con scollo a barca, tondo o a V.

Foto Getty Images | Stefan Knauer

Un’alternativa valida ma più low cost sono i maglioni in filo di lana spesso, magari a collo alto per un tocco più alla moda. Se invece il freddo non vi spaventa, ma non volete comunque rinunciare a un bel maglione di tendenza optate per i maglioncini in cotone.

Foto Getty Images | Kristy Sparow

Maglioni in cashmere

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il cashmere è un filato pregiatissimo, costoso e adatto a maglioncini leggeri ma caldi per look da ufficio o da giorno. La collezione di Alberta Ferretti ne ha proposti modelli intrecciati in colori brillanti come il rosso corallo e il viola, mentre Prada ha optato per le fantasie a fiori in stile fumettistico o astratto.

Foto Getty Images | Slaven Vlasic

Se siete in cerca di uno di quei classici che fanno sempre tendenza, procuratevi un maglione in cashmere da uomo, oversize, confortevole e perfetto per un look di classe e dal tocco unisex. Infine un maglioncino modello polo, con colletto ed elastici sui polsi, per un outfit da “donna matura ed elegante”.

Maglioni in lana

Foto Getty Images | Edward Berthelot

La lana è la protagonista assoluta di questo inverno, soprattutto per quanto riguarda gilet, maxigilet che arrivano a metà coscia, cardigan crop top con bottoni o lunghi e chiusi da cinture in vita e maglioni a stampe e fantasie colorate.

Foto Getty Images | Yanshan Zhang

Qualche esempio? La collezione Topolino di Gucci, i gilet o i maglioni “futuristici” di Prada (ce ne sono alcuni con stampe a forma di bocca) o i cardigan in stile collegiale con colletti in cotone ricamato a contrasto.

Maglioni in cotone

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Per le mezze stagioni, per affrontare gli ultimi giorni d’autunno o i primi della primavera che verrà i maglioncini in cotone sono la scelta giusta. Procuratevene qualcuno in filo spesso e colori neutri: il bianco panna, il beige e i colori nude in generale sono di grande tendenza questa stagione, e non dimenticate il rosa, il giallo crema e le nuances pastello! I maglioncini in cotone crop top e oversize sono adatti sia alle giovanissime che alle meno giovani, perfetti da abbinare a gonne, mini gonne, jeans e sneakers super glamour!

Foto Getty Images | Mike Coppola

Maglioni per l’inverno: i vari modelli di tendenza

Foto Getty Images | Neilson Barnard

Che vi piacciano in lana, in cotone, in cashmere, astracan o lana d’angora, ecco le scelte di tendenza per i vostri maglioni: gilet lunghi o corti in fantasie a quadri, trecce o colori brillanti, smanicati da abbinare a camicie con colletti in stile collegiale, cardigan e top coordinati modello Chanel a pelo lungo per twin set dal tocco anni ‘90, dolcevita e lupetti classici e irrinunciabili, maxi maglioni con maniche a palloncino e stampe divertenti, con collo alto, a maxi bande colorate e lana pettinata o a filo lungo.

Foto Getty Images | Thomas Concordia

Maglioni: gli abbinamenti più cool

Foto Getty Images | John Phillips

Ed ecco qualche consiglio per i vostri outfit coi maglioni: il gilet, anche noto come vest, non va più considerato un capo “da nonna” fuori moda, anzi: abbinatelo a un paio di jeans con fondo svasato, a una camicia maschile e a un paio di mocassini col tacco, tutti elementi di tendenza che renderanno il vostro aspetto invidiabile pur non rinunciando alla comodità.

Foto Getty Images | Victor Boyko

Vi piacciono le gonne? Procuratevi una gonna in filo longuette da abbinare a un maglioncino oversize coordinato, aggiungete un paio di Chelsea boots con suola a contrasto in stile Bottega Veneta, maxi calze e accessori in colori brillanti per un tocco “neon” e otterrete un look raffinato e di tendenza dal tocco nordeuropeo, adatto a tutte le età.

Foto Getty Images | Lars Niki

Se volete un’idea per un look da smartworking, comodo ma di tendenza, comprate un abito-maglione, da stringere in vita con una cintura e a cui abbinare un paio di morbidissime calze in lana e degli accessori colorati che spicchino in videochiamata: un po’ in stile Carrie Bradshaw se anche lei avesse vissuto in tempi di COVID-19!