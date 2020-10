La situazione coronavirus non sta migliorando e niente è ancora risolto. Davanti alla prospettiva di un secondo lockdown e di uno smartworking tanto forzato quanto da molti apprezzato, da Pourfemme abbiamo pensato di darvi qualche suggerimento sui look da sfruttare per stare comode in casa e, se serve, uscire senza dover cambiare outfit.

Lo shopping online sarà un grande alleato contro la noia delle nostre giornate domestiche all’insegna dello stile, quindi tenetevi pronte a procurarvi almeno uno di questi cinque look da casa comodi che vanno bene anche per uscire.

Abiti in maglia

Con il freddo dell’inverno in arrivo non c’è niente di meglio di un maxi maglione o di un confortevolissimo vestito in maglia per essere alla moda senza rinunciare alla comodità. I colori che piacciono quest’anno sono soprattutto neutri, anche se non mancano le nuances brillanti da poter alternare ai bianchi, ai beige e ai nude o i classici nero, blu e marrone.

Le collezioni autunno-inverno ci hanno abituato a vedere capi in maglia ovunque, è la knitwear mania, e noi pensiamo che un maxi maglione a mo’ di vestito possa essere la scelta adatta sia per lo smartworking che per un’uscita di emergenza. Basterà aggiungere una cintura in vita per mettere in risalto le forme e un paio di Chelsea Boots ai piedi!

Abito chemisier

Cinture in vita e stivaletti con maxi suola in gomma in stile Bottega Veneta, Dior, Alexander McQueen e, soprattutto, Prada sono perfetti da abbinare anche ai comodissimi e raffinati abiti chemisier. Maxi camicie in formato vestito che piacciono tantissimo anche alle celebrities e sono perfette per dar vita a look da casa, da ufficio, per le giovanissime amanti della moda e anche per le meno giovani.

Per quanto riguarda i colori optate per sfumature pastello come il giallino, il verde, il celeste pervinca o il rosa, il colore di tendenza delle prossime stagioni. Lo stivaletto adatto, inoltre, smorzerà la serietà dell’abito chemisier, donando un tocco più sportivo e aggressivo.

Kimono

La moda dal gusto orientale è sempre piaciuta agli stilisti e anche i brand di fast fashion non sono stati da meno quando si è trattato di riprodurre vestaglie e vestiti a kimono da esporre sui propri scaffali.

Niente è meglio di un (finto) kimono in seta o raso quando si tratta di sfruttare un comodo look da casa anche per uscire. Zara e Mango giungono in aiuto delle tasche di tutti in questi casi, proponendo modelli colorati arricchiti con frange e mini frange, un’altra delle tendenze di stagione!

Completi coordinati in jersey e maglina

Lo avrete notato andando in giro per negozi, sfogliando le riviste o guardando le sfilate delle collezioni invernali: il ritorno della moda anni ’90 ha aperto le porte anche al ritorno dei completi coordinati, preferibilmente in maglia, jersey e tagli morbidi e comodi.

Su siti come Asos, Zalando, Zaful sarà possibile procurarsi completi coordinati cardigan-pantalone (preferibilmente a palazzo e longuette) o maglioncino-gonna (dritta o a sigaretta) e dar vita così a look professionali ma comodi, che stanno bene alle rappresentanti di ogni età: dagli -enti agli -anta! Prediligete colori neutri e luminosi, che ben rillumineranno il volto durante le riunioni davanti alle webcam che non perdonano nessuno!

Tute in colori pastello

Insieme ai completi coordinati procuratevi anche una tuta, preferibilmente in colori pastello o fantasie un po’ naive. Un esempio? La tuta nata dalla collaborazione tra Chiara Ferragni e Champions o i modelli Nike in colori neon-pastellati pensati per un pubblico amante della moda sportiva ma che non vuole rinunciare a un tocco di femminilità.

I look tuta e sneakers sono adatti soprattutto per le giovanissime o per chi predilige la comodità rispetto a un outfit particolarmente ricercato.