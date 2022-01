Per la generazione nata negli anni ’80 oggi è un giorno speciale: sono tornati i Levi’s 501! Se esiste un jeans più iconico di questo, noi non lo conosciamo: da Madonna a Kate Moss, da Jennifer Aniston a Winona Ryder, tutte lo hanno indossato e tutte lo hanno amato.

A lanciare il nuovo modello denim è Hailey Bieber, che racchiude in sé tutte le vintage vibes anni Novanta che questo jeans emana. È il passato che si incontra con il presente, è l’apice della passione per la moda 90s che sta spopolando da qualche mese e non accenna a diminuire. Sarà la voglia di tornare a un periodo felice, almeno nella moda?

Levi’s 501: i jeans rivoluzionari che amiamo alla follia

Cinque tasche, taglio dritto, lavaggio chiaro ma non troppo e con le sfumature naturali nei punti giusti: questi sono i Levi’s 501 e indossarli ci rende cool all’ennesima potenza. Basta una t-shirt bianca, un paio di sneakers o stivaletti platform e un blazer: semplici, casual e minimal quanto basta per essere al top.

Hailey Bieber è solo una delle tante celebs ad amare il nuovo modello e sicuramente quella che ne esprime al meglio tutta la bellezza, non a caso ammette di avere da sempre una passione sfrenata per il 501.

Non poteva mancare, allora, la posa da copertina simbolo degli anni Novanta: mani in tasca, spalle alzate, inquadratura frontale e sguardo languido possibilmente in bianco e nero. Irresistibile.

Di quanto questo jeans abbia fatto la storia della moda ne parla anche Giulia Torelli, alias rockandfiocc, nel suo blog e concordiamo con lei nel dire che sono imprescindibili.