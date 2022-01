Il look capelli spettinati da copiare è targato Jennifer Aniston!

Jennifer Aniston insegnaci tu! Siamo tutti pazzi per il nuovo look al naturale con cui la star, volto amatissimo della serie Friends, si è mostrata sui social in barba ai rigidi protocolli del beauty trend made in Hollywood. E non ci sono make-up o acconciature che tengano: vogliamo subito copiare da lei con un hairstyle capelli spettinati e un secco no al trucco!

Il look capelli spettinati di Jennifer Aniston che amiamo alla follia

Che sia sempre stata un’icona di bellezza naturale e senza filtri lo si è sempre saputo (e apprezzato), ma avete visto che schianto la Jennifer Aniston spettinata e struccata? Regina di stile anche senza un filo di make-up, l’attrice ha sorpreso tutti con i suoi capelli scompigliati in due foto mozzafiato su Instagram. E c’è soltanto un solo modo per commentare: we love you, Jen!

Se vi state domandando come faccia ad avere un aspetto sempre impeccabile nonostante la scelta di un look acqua e sapone, il segreto di Jennifer Aniston non è poi così segreto! Buone creme idratanti per il giorno e per la notte sono le sue prime alleate di bellezza.

E cosa dire della sua splendida chioma? L’ultimo hairstyle è una favola senza inganni: la star ha lasciato i capelli mossi così come madre natura le ha donato, con un effetto “sauvage” che ci fa davvero impazzire! A completare il quadro di uno splendore senza tempo, un morbido e golossissimo biondo che è pura tendenza…