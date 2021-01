Tutte le donne hanno nel loro armadio almeno un paio di jeans skinny. A vita alta, neri o bianchi, o nel classici colori del denim, in vari lavaggi, questa tipologia di pantaloni è un grande classico, versatile e senza tempo.

Se non siete super convinte dei jeans skinny, vi consigliamo di dare un’occhiata alle foto delle vostre celebrities preferite. Perché sono proprio loro a continuare a indossarli e ha dettare tendenze, abbinandoli con capi e accessori che rendono subito iconici i loro look.

Ecco alcuni suggerimenti che arrivano direttamente dalle celebrità per indossare gli skinny jeans in modo super cool.

Leggi anche 5 capi che faranno sembrare più lunghe le vostre gambe

Abbina i jeans skinny ad una blusa particolare, come Emrata

Emily Ratajkowski è una vera e propria icona di stile. La super modello ci da un consiglio perfetto per abbinare gli skinny jeans, per essere eleganti e alla moda in modo semplice.

Per copiare il suo look vi basterà infatti scegliere un paio di jeans skinny, neri o del colore che preferite, e abbinarci una blusa o una camicia, semplice o con dettagli particolari. Per un effetto super cool assicurato.

Se volete stupire le vostre amiche, potreste scegliere una camicia di Ganni. Tra colletti e stampe particolari, avrete solo l’imbarazzo della scelta per realizzare la vostra combo blusa/camicia + skinny jeans.

Bomber e skinny, l’abbinamento perfetto by Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non ne sbaglia una. Anche se siamo abituati a vederla vestire look più elaborati, anche l’influencer più famosa al mondo non rinuncia a vestire più comoda e ad indossare i jeans skinny.

Qui ci serve per un piatto d’argento un abbinamento perfetto per l’inverno: quello tra denim attillati e bomber, di qualsiasi colore e fantasia. Per stare al caldo senza rinunciare ad essere stilose.

A tutto blazer, come Giulia Valentina

Giulia Valentina ha uno stile che conquista subito tutti grazie alla sua semplicità ed eleganze. Per questo non possiamo non consigliarvi di prendere ispirazione dal suo look, scegliendo di indossare i vostri skinny jeans preferiti con un bel blazer.

Che abbia bottoni particolari, sia nero o colorato, lungo o corto, non importa. L’importa è che vi faccia sentire favolose.

Indossa i tuoi skinny con i combact boots, come fa Veronica Ferraro

Veronica Ferraro, influencer da oltre 1 milione di follower su Instagram, segue i trend di stagione e ci propone l’abbinamento perfetto per l’inverno 2021: jeans skinny e combact boots.

Se vi siete innamorate del modello proposto da Prada, ma siete alla ricerca di qualcosa di più economico, su Zalando potete trovare tantissime proposte a prezzi vantaggiosi. Se siete fortunate, il vostro modello preferito potrebbe anche essere in saldo.