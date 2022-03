Verde pistacchio anche sulle unghie: la nuova tendenza della primavera

Una nuova, golosa, tonalità si insinua tra quelle che sono le tendenze manicure più cool di questa primavera 2022: dopo le unghie blu, arriva il verde pistacchio a mettere d’accordo le sue ghiotte amanti ed il mondo della nail-art, fornendo una brillante idea su uno dei papabili look più sfiziosi da dare alle mani per la bella stagione in arrivo.

Non che il recente successo del verde sulle unghie costituisca un vero fulmine a ciel sereno, considerato il clamore riscosso ormai da tempo nell’ambito della moda. Abbiamo già visto il verde nelle sue mille sfumature conquistarsi prima il titolo di trend nello scenario fashion e subito dopo in quello beauty, planando sulle palpebre con il frizzantissimo ombretto verde ed introducendosi nei vari outfit con nuance quali verde prato, verde smeraldo o verde salvia.

Che dire, il green ci piace dappertutto: una tinta vincente in partenza, quella del verde pistacchio, la quale possiede già i nostri cuori. Non ci resta che prepararci ad accogliere la primavera con una manicure degna di nota, che abbia come grande protagonista proprio questa gradazione. Ecco di seguito le più belle manicure color verde pistacchio da cui trarre ispirazione!

Cinquanta sfumature di verde con le unghie Degradè

Meravigliosa l’idea del degradè sulle unghie verde pistacchio, da disporre in scala dal più chiaro al più scuro e viceversa, o da alternare in modo casuale.

La semplicità che vince sempre

Come si suol dire, “Less is more“: a dispetto delle varie unghie a scacchi, nail art celestiale o marble manicure tanto in voga, talvolta la semplicità si dimostra l’arma vincente.

La manicure preferita delle fashion victim è quella Color Block

Dopo il boom del make-up Color Block, conseguenza della popolarità dei suoi forti contrasti cromatici anche nella moda, la manicure più stilosa della primavera potrebbe proprio essere la Color Block manicure, realizzata con tonalità che spiccano esaltando il verde pistacchio per contrapposizione.

Smalto verde pistacchio

Una volta imparato per bene come mettere lo smalto da vere professioniste, optare per una scelta semplice ed essenziale quale lo smalto verde pistacchio è, non sarà certo un problema!

Verde pistacchio e decori

Ecco poco sopra alcune proposte che faranno letteralmente perdere la testa alle amanti dei look extra: il verde pistacchio esprime vitalità ed allegria, perché dunque non valorizzarlo con dei decori fantasiosi?