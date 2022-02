Tutte pazze per la manicure a scacchi: dai un'occhio al trend su cui puntare questa primavera

Il prossimo appuntamento dalla tua estetista del cuore è sempre più vicino, ma ti manca l’idea perfetta per poter sfoggiare fieramente la tua nuova manicure? Basta rossi laccati, rosa e tinte lattiginose, basta minestre riscaldate! Dopo le unghie aurora e quelle marble l’illuminazione arriva dai social, o meglio, nientepopodimeno dagli anni ’90: le Checkered-Print Nails -alias le unghie a scacchi- sono la nail art più in voga del momento, la ventata di freschezza che ti serve per affrontare con spirito nuovo la primavera.

Checkered-Print Nails: la manicure più allegra in voga al momento

Ed ecco quindi che anche le tendenze nail art si equilibrano ai toni vividi e super pop che stanno conducendo l’onda della moda da qualche tempo a questa parte: a classici intramontabili, unghie colorate e unghie minimal si aggiungono micro disegni e fantasie a portare allegria e leggerezza partendo proprio dalla manicure.

È sufficiente accedere a qualsivoglia piattaforma social per imbattersi nella gioiosa nail art a scacchi tanto popolare, proposta in disparate versioni. Ne vediamo realizzate in colori pastello, neon oppure con tonalità a contrasto, complementari tra loro.

Che decida di affidarti alle mani esperte della tua estetista -e farla impazzire- oppure occuparti in prima persona della tua manicure a casa, occorreranno pennelli sottili e tanta pazienza oppure, in alternativa, adesivi sottili ad hoc che facilitino il lavoro. Da non sottovalutare invece i geniali nail wraps, quegli “smalti autoadesivi” che garantiranno una manicure da favola in men che non si dica.

Una bellissima versione è quella con french, anch’esso a scacchi, super preciso e colorato, che fa incontrare la manicure classica per eccellenza ad un trend attuale e sbarazzino nel connubio perfetto!

E dopo tanti abbinamenti colore e contrasti ecco la declinazione in bianco e nero, da considerarsi praticamente un evergreen.

Stanca del finish lucido? Le Checkered-Print Nails sono assolutamente da provare anche nella loro versione matt, se possibile, ancor più originali.